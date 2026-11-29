خبرني - أحالت بلدية إربد الكبرى عطاء المرحلة الثانية من مشروع إعادة إنشاء وتوحيد الأرصفة في شوارع المدينة، بكلفة تبلغ 940 ألف دينار على أن تستمر مدة التنفيذ عاما كاملا من تاريخ صدور أمر المباشرة بالعمل.

وقال رئيس لجنة البلدية عماد العزام إن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية لاستكمال تطوير البنية التحتية بالتزامن مع تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق وتحسين شبكة المشاة، من خلال توحيد المواصفات الهندسية للأرصفة وإزالة العوائق التي تعترض حركة المشاة، خصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الأعمال تشمل إنشاء منحدرات عند جنبات الأرصفة وفق ميول هندسية معتمدة، بما يسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة وعربات الأطفال، إلى جانب إزالة التعديات والعوائق المادية ومعالجة الأضرار الناتجة عن الحفريات السابقة، وتطبيق متطلبات كودات البناء الوطني المتعلقة بإمكانية الوصول في المرافق العامة والشوارع.

وأوضح العزام أن إزالة العوائق وتوفير مسارات آمنة ومستوية يهدفان إلى حماية المشاة ومنع اضطرارهم إلى النزول إلى الشوارع ومزاحمة المركبات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الدهس.

من جهتها، قالت مديرة العطاءات في البلدية إيناس حداد إن البلدية استكملت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة العطاء وتوقيع الاتفاقية تمهيدا للبدء بالتنفيذ، مبينة أن المشروع يشمل شوارع رئيسية وحيوية إضافية ضمن مناطق البلدية.

وأضافت أن الأعمال تستهدف معالجة التباين العشوائي في ارتفاعات الأرصفة وأنواع البلاط المستخدمة أمام العقارات والمحال التجارية، وإعادة إنشائها وفق نموذج موحد ينسجم مع الهوية البصرية للمدينة، إلى جانب استبدال الأجزاء المتهالكة بمواد عالية التحمل لإطالة العمر التشغيلي للأرصفة وتقليل كلف الصيانة المستقبلية.