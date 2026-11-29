خبرني - كلف هدف التعادل الذي سجله النمسوي كريستوف باومغارتنر في الدقيقة 93 فرايبورغ صدارة الدوري الألماني، بتعادله 2-2 على أرضه مع لايبزيغ الأحد في المرحلة الحادية عشرة.

وكان فرايبورغ متقدما 2-0 عند الاستراحة ومنفردا بصدارة الدوري بفضل هدفي الكرواتي إيغور ماتانوفيتش وماكسيميليان إيغشتاين، لكن الضيوف ردوا بركلة جزاء للفرنسي كريستوفر نكونكو وتسديدة باومغارتنر المتأخرة.

ويحتل وصيف الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي المركز الثالث، بالتساوي في النقاط مع بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، ومتأخرا بنقطة عن بوروسيا دورتموند.

ويمكن لدورتموند أن يبتعد بأربع نقاط عن بايرن وفرايبورغ بفوزه على أرضه على باير ليفركوزن في مباراة مقررة لاحقا الأحد.

وجعل تعادل بايرن السلبي في هامبورغ السبت فرايبورغ ولايبزيغ يدخلان الملعب الأحد وهما يعلمان أن الفوز سيرتقي بهما إلى صدارة الترتيب، على الأقل حتى مباراة دورتموند المسائية مع ليفركوزن.

وحظي لايبزيغ الذي فاز على لنس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بيومين من الراحة أكثر من فرايبورغ الذي لعب في كونفرنس ليغ الخميس، لكن المضيف كان الأكثر نضارة في البداية.

وتقدم ماتانوفيتش بفرايبورغ بعد 10 دقائق، حين سجل برأسه من عرضية دقيقة من الجناح ديري شيرهانت، هدفه السادس في الدوري الألماني هذا الموسم.

وضاعف فرايبورغ النتيجة قبل الاستراحة بوقت قصير، حين نفذ إيغشتاين ركلة جزاء ناجمة عن لمسة يد في المنطقة المحرَّمة.

ومُنح لايبزيغ ركلة جزاء بعد الاستراحة بسبب خطأ على بنيامين هنريكس، سددها الفرنسي نكونكو في الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، شن لايبزيغ هجوما أخيرا على مرمى فرايبورغ، وسجل باومغارتنر هدف التعادل بتسديدة رائعة بعد رمية تماس طويلة من ريدل باكو.

وفي لقاء آخر، سقط هوفنهايم المتعثر والمنقوص في اللقاء أمام ضيفه أوغسبورغ برباعية نظيفة.