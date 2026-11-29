خبرني - أقفلت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء إسبانيا عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ) بعد إقبال قياسي على انتخابات تشريعية يتنافس فيها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز مع اليمين الذي قد يتحالف إذا فاز مع اليمين المتطرف.

ولا يزال الاقتراع متاحا حتى الساعة 20:00 ت غ لناخبي أرخبيل جزر الكناري وحدهم بسبب فرق التوقيت. ومن المنتظر أن يبدأ ظهور أولى النتائج خلال المساء.

وأقبل الإسبان على مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة الأحد للأداء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي قد تمنح الفوز لليمين المتطرف للمرة الأولى منذ استعادة الديمقراطية، وهو ما سيكتب النهاية لعهد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث المستمر في السلطة منذ ثماني سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن نسبة الإقبال بلغت 68% بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، ارتفاعا من 53% سجلت في التوقيت ذاته خلال الانتخابات العامة السابقة عام 2023. وقال سانتشيث، الذي سعى إلى حشد الناخبين اليساريين، إن المشاركة بنسبة 75% أو أكثر ستكون في صالح اليسار.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز الحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط، لكنها ترجح حاجته إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف للحصول على أغلبية حاكمة في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا.

ويدعم فوكس تشديد الرقابة على الهجرة وخفض الضرائب بينما يعارض سياسات المناخ.

وهذا الاقتراع هو الأول ضمن سلسلة انتخابات أوروبية قد تشهد تحقيق أحزاب اليمين المتطرف لمزيد من المكاسب العام المقبل.

وقالت بينا لورين (77 عاما)، التي أدلت بصوتها في برشلونة، إنها تخشى تحولا محتملا نحو اليمين. وأضافت "نخاطر بالعودة إلى الوراء بضعة عقود، وأعتقد أنه من المهم أن نصوت جميعا".

وتوجه آخرون إلى مراكز الاقتراع أملا في التغيير.

وتقول أنجيلا باستور، وهي موظفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تبلغ من العمر 53 عاما من مدريد "إسبانيا تحتاج للتغيير، وبالنظر إلى الخيارات المتاحة، ومع الأخذ في الاعتبار قيمي ومبادئي الشخصية، أعتقد أن الحزب الشعبي هو الخيار الأكثر منطقية".

وأضافت "أفضل أن يحكم هذا الحزب بمفرده، لكن علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث".