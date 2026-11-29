خبرني - قالت شركة ​"سبيس إكس" الأحد إن تقرير صحيفة "واشنطن ​بوست"عن استخدام إيران خدمة ⁠الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في شن هجمات على قوات أميركية "زائف بشكل قاطع".

وأضافت الشركة في ​منشور على منصة "إكس": "للتوضيح، لا نملك أي دليل سواء داخليا ولا ‌من البنتاغون على أن قوات إيرانية استخدمت ستارلينك، لأن ذلك لم يحدث أساسا".

كما قالت ​شركة "سبيس إكس" إن ⁠صحيفة "واشنطن بوست" ​نشرت التقرير رغم إخبارها "قبل أسابيع" بأن خبرها زائف.

وأشار ‌التقرير الذي ‌نشر السبت، نقلا عن مصدرين مطلعين على مناقشات داخلية للشركة، إلى أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس غضب بشدة عندما علم بوجود حالتي استخدام غير ‌مصرح بهما لستارلينك، وخلص فريقه ‌إلى أن ⁠هاتين الحالتين مرتبطتان بجهود إيران ضد القوات الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث تلقى تقريرا سريا يفيد باستخدام الجيش ⁠الإيراني لخدمة ‌"ستارلينك".

وبحسب المصدر ذاته، بدت خدمة "ستارلينك" وسيلة اتصال بديلة لطهران، في ظل تركيز القوات الأميركية على إضعاف أنظمة الاتصالات التقليدية.

وتفرض الحكومة الإيرانية رقابة مشددة على الوصول ​إلى ‌الإنترنت منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الصراع الحالي مع إيران ​في نهاية فبراير.

وفي يناير الماضي، أتاحت "ستارلينك" خدمة الاتصال مجانا لكل من يمتلك جهازا طرفيا داخل إيران، بعدما فرضت الحكومة حظرا على الاتصالات لمواجهة الاحتجاجات التي سادت البلاد.

وأقدمت "سبيس إكس" على هذه الخطوة خدمة للمحتجين، لكن بحسب 4 مصادر مطلعة، تستخدم حكومة طهران "ستارلينك" في عملياتها العسكرية.

وقال شخصان مطلعان على خدمة "ستارلينك"، إنه بمجرد إتاحة المحطات الطرفية للجمهور، يصبح من شبه المستحيل على الشركة منع وصولها إلى أيدي الخصوم، أو استخدامها ضد القوات الأميركية.

وأثار استخدام ستارلينك في مناطق صراع جيوسياسي وسيطرة ​الحكومة الأميركية عليها، فضلا عن استخدامها غير المشروع من كيانات خاضعة للعقوبات، اهتماما كبيرا في خضم الحربين الدائرتين في أوكرانيا وإيران.

الوصول إلى "ستارلينك" و"ستارشيلد"

وسهلت الحكومة الأميركية وصول حلفائها إلى خدمات "ستارلينك" و"ستارشيلد"، ومن بينهم الجيش الأوكراني والمعارضون في إيران، إلا أن خصوم الولايات المتحدة وجدوا أيضا طرقا لاستخدام "ستارلينك" بما يتجاوز قدرة ماسك على السيطرة، رغم الإجراءات التي اتخذها لمنع ذلك.

وفي شهر يناير الماضي، طلب الجيش الأوكراني من ماسك أن تفرض شركته "سبيس إكس"، الشركة الأم لخدمتي "ستارلينك" و"ستارشيلد"، قيودا على استخدام محطات الاتصالات، بعدما حصلت أوكرانيا على تسجيلات مصورة وحطام لطائرة مسيّرة روسية مسلحة بعيدة المدى، مزودة بمحطة "ستارلينك" مثبتة على جناحها، وفقا لمسؤول أوكراني سابق مطلع على تلك المناقشات.

واتخذ ماسك خلال العام الماضي عدة إجراءات للحد من الاستخدام غير المرغوب به لأجهزة "ستارلينك"، التي توفر اتصالا بالإنترنت عبر الهاتف المحمول من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض.

وتتوفر الخدمة في أكثر من 160 دولة، عبر برنامج عالمي يضم مئات البائعين المعتمدين من جهات خارجية، يتعين إخضاعهم للفحص قبل قبولهم في البرنامج.