خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء جرش حكماً بالحبس لمدة 6 أشهر بحق سيدة أردنية تبلغ من العمر 33 عاماً، بعد إدانتها بدهس أحد أفراد الأمن العام أثناء تأديته واجبه الرسمي، والفرار من المكان.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر حزيران 2026، عندما أوقفت دورية أمنية مركبة على طريق عمان – إربد، بعد ورود بلاغ بضرورة إلقاء القبض على مالكها.

وبعد التدقيق في بيانات السيدة التي كانت تقود المركبة، تبين أنها مطلوبة، وطلب منها أفراد الدورية تسليم مفتاح المركبة، إلا أنها رفضت، وقامت بتشغيلها والتحرك بها رغم وجود أحد أفراد الأمن أمامها، ما أدى إلى دهسه وإصابته، قبل أن تلوذ بالفرار.

وعثرت الأجهزة الأمنية لاحقاً على المركبة وبداخلها السيدة ومرافقتها خبرني حيث جرى التعامل مع الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.

وقررت المحكمة إدانة السيدة بجرم مقاومة الموظفين ومقاومة رجال الأمن العام، والحكم عليها بالحبس 6 أشهر والرسوم، فيما صدر الحكم بمثابة الوجاهي وقابل للاعتراض.

