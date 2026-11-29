خبرني - في خطوة تعكس تصاعد المواجهة بين صناعة الموسيقى والذكاء الاصطناعي، تستعد منصة "تايدال" (Tidal) لحذف نحو 29 مليون أغنية مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، بعدما قررت حظر هذا النوع من المحتوى اعتبارًا من 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في محاولة لحماية الفنانين وتقليل تأثير الإنتاج الآلي على سوق الموسيقى.

وأعلنت المنصة، التابعة لشركة "بلوك" (Block)، أن قرار الحظر سيوقف تدفق ما يصل إلى 85 ألف أغنية مولدة آليًا يوميًا، وفق تصريحات لروبرت أندرسون، المسؤول عن "تايدال"، بحسب تقرير لموقع "فيوتشرزم".

أغنيات بلا مستمعين

كما أوضحت المنصة قرارها بأن الكم الهائل من الأغاني المنتجة بالذكاء الاصطناعي بات يزاحم الأعمال الموسيقية التي يقدمها فنانون حقيقيون، ويؤثر في فرص ظهورها أمام الجمهور، فضلًا عن احتمال تحويل جزء من عائدات البث إلى محتوى لا يحظى باهتمام المستمعين.

من جانبه، أكد أندرسون أن 96% من الأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي لا تحقق أي استماع، مشيرًا إلى أن القرار من شأنه أن يحظى بقبول الفنانين والمستمعين على حد سواء.

هذا وكشفت بيانات "تايدال" أن أكثر من 43% من إجمالي الأغاني التي قُدمت إلى المنصة خلال التسعين يومًا السابقة كانت مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وهو ما اعتبرته الشركة تهديدًا لتوازن منظومة توزيع العائدات بين الفنانين.

تشديد القيود

إلا أن قرار الحظر هذا لم يكن بداية تحرك المنصة ضد الموسيقى المنتجة آليًا، إذ بدأت خلال الصيف الماضي في فحص الأغاني وتصنيف تلك التي تحدد أن إنتاجها تم بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع وقف تحقيقها عائدات مالية.

كما تختلف خطوة "تايدال" عن الإجراءات التي اتخذتها منصات أخرى مثل "سبوتيفاي" و"يوتيوب"، إذ اتجهت الأخيرة إلى التعامل مع الأغاني المولدة آليًا باعتبارها محتوى مزعجًا أو مخالفًا لقواعد مكافحة الرسائل المزعجة، بدلًا من فرض حظر شامل عليها.

وكانت منصة "سبوتيفاي" قد أعلنت إزالة أكثر من 50 مليون أغنية اعتبرتها محتوى مزعجًا مولدًا بالذكاء الاصطناعي من خوارزميات التوصية لديها، لكنها لم تحذفها بالكامل من المنصة.

المنافسة الآلية

من جهة أخرى، أوضحت "تايدال" أن الانتشار المتزايد للأغاني المولدة آليًا لا يقتصر تأثيره على إغراق المنصات بمحتوى يصعب تمييزه، بل يمتد إلى إرباك المستمعين، خصوصًا عندما تُستخدم هذه الأعمال لتقليد فنانين معروفين أو تضليل جمهورهم، وفق تقرير "فيوتشرزم". وأكدت المنصة أن المشكلة لا تتعلق بالأغاني التي تحتاج إلى وقت لاكتساب جمهور، وإنما بحجم الإنتاج الآلي الذي قد يحجب الأعمال الأصلية ويقلل فرص اكتشاف الفنانين الحقيقيين.

ويعيد هذا القرار فتح النقاش حول مستقبل الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي، وحدود استخدام التقنيات الجديدة في الإنتاج الفني، وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين ومصادر دخلهم.