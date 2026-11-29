خبرني - واصل البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، كتابة التاريخ في الدوري الإسباني بتسجيل هاتريك جديد.

وقاد رافينيا فريقه برشلونة للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 5-1، ليواصل الفريق الكتالوني تحليقه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأصبح هذا هو الهاتريك الثالث لرافينيا في الليغا هذا الموسم، بعدما سبق أن سجل 3 أهداف مرتين ضد كل من راسينغ سانتاندير وإشبيلية.

وبذلك بات النجم البرازيلي أول لاعب يسجل 3 ثلاثيات "هاتريك" متتالية في المسابقة (من دون أن يسجل لاعب آخر هاتريك)، منذ الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق، عام 2016.

وانضم رافينيا إلى قائمة تاريخية تضم أساطير كرة القدم، بعدما حقق 3 ثلاثيات متتالية خلال عام 2026، ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الليغا، بحسب حساب "مستر شيب" الإسباني المتخصص في الإحصائيات.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة، بعدما سجل 4 ثلاثيات متتالية عام 2015، بينما حقق ألفريدو دي ستيفانو ولويس سواريز الإنجاز ذاته بـ3 ثلاثيات متتالية عامي 1957 و2016.