خبرني - صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، لصالح تعديل ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2027، يقضي بإلزام السجناء العاملين أو المتمتعين بموارد مالية كافية بدفع خمسة يورو يومياً للمساهمة في تكاليف احتجازهم.

ويستهدف الإجراء السجناء الذين يقضون أحكاماً قضائية نهائية، فيما تبلغ التكلفة اليومية لاحتجاز السجين الواحد في فرنسا 129.33 يورو في المتوسط، وفق بيانات وزارة العدل لعام 2024.

وحظي المقترح، الذي تقدم به أعضاء من حزب "الجمهوريين"، بعدم معارضة الحكومة، فيما سبق لوزير العدل جيرالد دارمانان أن أبدى تأييده لإعادة العمل بهذا النظام الذي كان معمولاً به حتى عام 2003.

في المقابل، عارض اليسار الإجراء، عاداً أن تشديد ظروف السجناء لا يسهم في الحد من تكرار الجرائم، ومشيراً إلى محدودية الموارد المالية لدى الغالبية العظمى منهم.

ولا يزال دخول الإجراء حيز التنفيذ مرهوناً بإدراجه في الصيغة النهائية لموازنة عام 2027.

