خبرني - استهل الأهلي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه أول أغسطس الأنغولي 4-0، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في أول مباراة للفريق تحت قيادة مدربه الجديد سامي قمصان.

افتتح الجناح الشاب محمود صلاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 15، قبل أن يضيف المغربي أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعزز البديل طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46، قبل أن يعود ويختتم رباعية الفريق، فيما أهدر أحمد سيد زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعدما سدد الكرة بعيداً عن المرمى.

وتصدر الأهلي، المتوج باللقب عام 2014، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الرجاء البيضاوي المغربي وأسكو دي كارا التوغولي، اللذين تعادلا سلبياً في الجولة ذاتها، فيما تذيل أول أغسطس الترتيب دون نقاط.

واستعاد الأهلي بهذا الفوز توازنه بعد الهزيمة أمام بيراميدز 0-2، يوم الاثنين، في الدوري المصري، والتي تسببت في تراجعه إلى المركز الثالث ورحيل مدربه المغربي الحسين عموتة.