خبرني - في مواجهة اتهامات بإخفاء الأعداد الحقيقية لضحايا حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، قدمت وزارة الصحة المصرية توضيحات مدعومة بالأرقام بشأن حصيلة الحادث وإجراءات تحديد هويات المتوفين.

فقد أكد المتحدث باسم الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن البيانات المعلنة استندت إلى الحصر الفعلي والتدقيق الرسمي، وأنه لم يتم إخفاء أي معلومات تتعلق بأعداد الوفيات أو المصابين.

كما أضاف في بيان، الأحد، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت، قبل الانتهاء من إجراءات تحديد هويات جميع الجثامين، 28 بلاغاً بشأن الحادث، من بينها 19 بلاغاً عن أشخاص مفقودين، مشيراً إلى أن عدد الجثامين التي لم تكن هويات أصحابها قد تحددت في ذلك التوقيت بلغ 31 جثماناً.



"لا بلاغات عن مفقودين الآن"

ولفت متحدث الصحة المصرية إلى أنه بعد استكمال إجراءات تحديد الهوية لم تعد هناك بلاغات قائمة لدى المنظومة بشأن مفقودين لم يُتوصل إلى مصيرهم في إطار الحادث داعياً إلى عدم الاعتماد على أرقام غير موثقة أو معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب عبدالغفار كل من لديه معلومات أو بلاغ بشأن شخص يُشتبه في ارتباطه بالحادث بالتواصل مع الجهات المختصة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للمستشفيات، أو الخط الساخن لوزارة الصحة.



ارتفاع عدد الوفيات لـ 34

إلى ذلك، كشف وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار عن ارتفاع حصيلة وفيات الحادث إلى 34 حالة، من بينهم جنين، بعد وفاة 3 مصابين متأثرين بإصاباتهم، مشيراً إلى التعرف على جميع ضحايا الحريق باستثناء جثمان واحد موجود داخل مستشفى العجوزة، حيث تتواصل الإجراءات اللازمة لتحديد هويته من خلال تحليل البصمة الوراثية.

ولفت الوزير المصري في مؤتمر صحافي، إلى أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحريق بعد 6 دقائق من تلقي البلاغ، فيما وصلت 39 سيارة إسعاف إلى الموقع خلال 11 دقيقة، مشدداً على أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق خلال 43 دقيقة من اندلاعه.



ماذا حدث في الوراق؟

كان حريق كبير قد اندلع في صهريج وقود على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين وفيات ومصابين، وسط استنفار لفرق الإسعاف والحماية المدنية والأطقم الطبية.

في حين، أظهرت التحقيقات الأولية أن اصطدام سيارة بالناقلة أدى إلى انقلابها وتسرب المواد البترولية واشتعالها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

ولاحقاً، أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، أن المتهم قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود وتسبب بالحادث المروع أقر خلال التحقيقات بتعاطيه المواد المخدرة، لافتة إلى أن تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، بشأن فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم، انتهى إلى احتواء عينة البول على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.