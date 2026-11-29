خبرني - أغلقت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء إسبانيا عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) بعد إقبال قياسي على انتخابات تشريعية يتنافس فيها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز مع اليمين الذي قد يتحالف إذا فاز مع اليمين المتطرف.

ولا يزال الاقتراع متاحا حتى الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش لناخبي أرخبيل جزر الكناري وحدهم بسبب فرق التوقيت. ومن المنتظر أن يبدأ ظهور أولى النتائج خلال المساء.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في البلاد مستوى قياسياً عند الساعة السادسة مساء (17:00غرينيتش) مع تجاوزها 67 في المئة، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية.

ووفق وزارة الداخلية، فإن هذه النسبة - المرشحة لمزيد من الارتفاع - تتخطى نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات السابقة عام 2023 والتي بلغت 66,59 في المئة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز حزب الشعب، لكنها ترجّح حاجته إلى دعم حزب فوكس للحصول على أغلبية حاكمة في البرلمان المؤلف من 350 مقعداً.

وكان رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، دعا إلى إجراء التصويت قبل موعده بثمانية أشهر، بعد أن رفض أعضاء البرلمان في إسبانيا التغييرات المقترحة على قوانين الإسكان في البلاد.

ويواجه حزب سانشيز، "العمال الاشتراكي"، منافسة قوية من حزب الشعب المحافظ، الذي قد يحتاج إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف لتأمين الأغلبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء يتخلّف بفارق ضئيل عن منافسه حزب الشعب الذي يتزعّمه ألبرتو نونيز فييخو، لكن سانشيز قال لأنصاره يوم الجمعة إنه "واثق من إمكانية تحقيق النصر".

وسيتمكن ملايين الإسبان من الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (السابعة مساءً بتوقيت غرينيتش) يوم الأحد.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد حوالي ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، قبل أن تظهر النتائج الرسمية خلال الليل وحتى يوم الاثنين.

وكان نقص المساكن بأسعار مناسبة هو الموضوع الرئيسي لهذه الحملة الانتخابية، يليه ارتفاع تكلفة المعيشة، والهجرة بشكل عام.

وأثبت سانشيز، الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، أنه سياسي بارع؛ واكتسب مكانة بارزة على الساحة الدولية من خلال معارضته للعمليات الإسرائيلية في غزة وانتقاده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكنْ إلى جانب أزمة الإسكان، ألحقتْ فضائح الفساد وحادثا تحطُّم قطارات مميتان أضراراً به.

وإذا فاز حزب سانشيز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، فمن المرجح أنه سيواجه صعوبة في تشكيل ائتلاف لليسار.

وإذا تمكن حزب فييخو من تشكيل حكومة، فسيكون ذلك بدعم من حزب فوكس، بقيادة سانتياغو أباسكال.

وتقاسمت الأحزاب السلطة في أربع مناطق إسبانية، لكن وجود حزب فوكس في الحكومة الوطنية قد يكون له عواقب وخيمة على إسبانيا ويعيد تشكيل ميزان القوى في أوروبا.

ويدعم حزب فوكس سياسات مثل "الأولوية الوطنية"، وتتمثل بوضع المواطنين الإسبان في المقام الأول فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، و"إعادة المهاجرين"، وهي للأجانب الذين لا يعتبرون "مساهمين" في الاقتصاد.

ووصف النقاد أيديولوجية الحزب بأنها تذكّرنا بجوانب من حقبة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو، وهو ما يرفضه حزب فوكس.

وانتهت الحملات الانتخابية في جميع أنحاء إسبانيا يوم الجمعة قبل الدخول في حالة الصمت الانتخابي يوم السبت، والذي يمنع القيام بأي حملات انتخابية.

احتمالات الائتلاف



ويحتاج الحزب الفائز إلى تامين 176 مقعداً في البرلمان للحصول على الأغلبية.

ويُنظر إلى ائتلاف بين حزب الشعب وفوكس باعتباره النتيجة الأكثر ترجيحاً، رغم أنه يتطلب مفاوضات شاقة بشأن حصة فوكس من الحقائب الوزارية.

ويقول محللون إنه، بحسب عدد المقاعد التي يفوز بها فوكس، قد يختار دعم حكومة أقلية يقودها حزب الشعب من خارج الحكومة.

ولا تواجه محادثات الائتلاف مُهلة رسمية قبل أول تصويت لتنصيب رئيس الوزراء، لكن إذا لم يفز أي مرشح بثقة البرلمان خلال شهرين من ذلك التصويت، تجرى انتخابات جديدة تلقائياً.

ووصف سانشيز احتمال تشكيل ائتلاف بين حزب الشعب وفوكس بأنه "تراجع". ويحكم الحزبان بالفعل في ائتلاف في أربع مناطق.

وأشار إلى سِجِله في الإشراف على أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الاتحاد الأوروبي، مدعوماً بزيادة في الحد الأدنى للأجور وإصلاح في سوق العمل دفع البطالة إلى أدنى مستوى على مدى ما يقرب من عقدين.

لكن بعض الإسبان يقولون إنهم لا يشعرون بآثار تلك المكاسب البارزة بسبب ارتفاع أسعار السكن والطاقة والسلع الاستهلاكية.

وقالت المُعلّمة إيتزيار لوبيز لوكالة فرانس برس في مركز اقتراع في برشلونة: "أريد شيئاً جديداً، لكنني لا أريد العودة إلى الماضي. سبق أن رأيته وعشته".

لكن ناخبين آخرين رأوا أن البلاد بحاجة إلى تغيير المسار.

وقال أندريس زامبرانو البالغ 30 عاماً، وهو موظف حكومي، إن "الوضع الراهن في البلاد مقلق، لذا من الواضح أن هناك حاجة إلى التغيير".

وتتوقع معظم استطلاعات الرأي فوز حزب الشعب بزعامة ألبرتو نونييز فييخو، لكنه يحتاج على الأرجح إلى دعم حزب فوكس لنيل أغلبية برلمانية تمكّنه من الحكم.

ودعا المنافس الرئيسي لرئيس الحكومة صباح الأحد إلى "التصويت بالذاكرة بدلاً من الخوف".

بدوره، أعرب زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال، البالغ 50 عاماً، أيضاً عن أمله في أن يصوّت الإسبان "من دون خوف"، داعياً الناخبين إلى المشاركة بكثافة حتى "لا يندموا غداً".