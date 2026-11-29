خبرني - تتزايد التحذيرات الأممية والحقوقية من خطر حدوث مجاعة في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة، والقيود على دخول المواد الغذائية والأدوية والوقود والمساعدات الإنسانية، وسط مخاوف من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد.

وحذّرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة – وهي شبكة أمريكية متخصصة في رصد وتحليل أزمات الأمن الغذائي – في تقرير نشرته في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، من "وجود خطر حقيقي لحدوث مجاعة في مدينة تعز خلال الفترة الممتدة بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2027، في حال استمرار الحصار وتشديد القيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية إلى المدينة".

وتشهد تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، تدهورا متسارعا في الأوضاع الإنسانية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اشتداد الصراع الجاري للسيطرة على المدينة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات اليمنية الحكومية.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر إلى أن بعض الأسر داخل تعز باتت تضطر إلى تقليص عدد وجباتها اليومية وكميات الطعام التي تتناولها، فيما يعطي بعض الآباء الأولوية لإطعام أطفالهم على حساب احتياجاتهم الغذائية، وتضطر أسر أخرى إلى بيع ما تبقى لديها من ممتلكات لتوفير الغذاء.

كما أوردت الشبكة إفادات بأن بعض الأسر الفقيرة أصبحت تبحث عن الطعام بين النفايات المتراكمة في المدينة.

نقص الغذاء والمياه والأدوية

ولا تقتصر معاناة سكان تعز على نقص المواد الغذائية، إذ تمتد إلى صعوبة الحصول على مياه الشرب النظيفة والأدوية والوقود والخدمات الصحية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقرير نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن "إمدادات المياه في مدينة تعز انخفضت بنحو 50 في المئة، فيما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود إلى أكثر من الضعف".

وأكدت اليونيسف أنها بحاجة إلى 8.5 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لنحو 560 ألف شخص من المتضررين والنازحين.

وتُثير ندرة المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي مخاوف من انتشار الأمراض المعدية، التي قد تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات، خاصة بين الأطفال.

وكانت اليونيسف قد أفادت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنها أجرت فحوصا للكشف عن سوء التغذية لأكثر من 168 ألف طفل في تعز منذ بداية العام الجاري، تبين من خلالها أن ما يزيد عن 52 ألفا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 11 ألفا و500 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة الصحة العالمية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من أن مستشفيات تعز تعاني من نقصٍ حادٍ في الأدوية والمستلزمات الطبية.

أزمة غذائية وإنسانية تتجاوز حدود تعز



ولا تقتصر أزمة انعدام الأمن الغذائي على مدينة تعز، إذ يعاني ملايين اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد من صعوبة توفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، نتيجة سنوات الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تقلص فرص العمل وتراجع حجم المساعدات الدولية.

وأدرجت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، التابعان للأمم المتحدة، في تقرير مشترك لهما، صدر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اليمن ضمن خمس بؤر للجوع تثير أعلى درجات القلق على مستوى العالم.

ووفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي، يواجه نحو 18.3 مليون شخص في اليمن (أي ما يعادل 52 في المئة من سكان البلاد) انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية نقصا حادا في التمويل اللازم لمواصلة عملياتها الإغاثية.

وبحسب أرقام نشرتها اليونيسف عن المرصد الاقتصادي والاجتماعي اليمني، لم يتجاوز التمويل المتاح لقطاع الأمن الغذائي في اليمن، حتى يوليو/تموز 2026، نحو 9.5 في المئة من إجمالي التمويل المطلوب لهذا القطاع.

وفي ظل استمرار الصراع وتراجع التمويل الدولي، تدعو المنظمات الأممية والحقوقية إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتوفير التمويل اللازم للحيلولة دون انزلاق مزيد من اليمنيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع.

برأيكم،

هل بات خطر المجاعة محدقا باليمن؟

كيف يتدبر اليمنيون احتياجاتهم الغذائية في ظل الأوضاع الراهنة؟

كيف يمكن تجنيب سكان تعز خطر المجاعة؟

من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن؟

وإلى أي مدى يدفع المدنيون اليمنيون ثمن الصراع العسكري والسياسي في البلاد؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

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