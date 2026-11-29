خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، الأحد، تنفيذ التحالف ردا عسكريا على محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المالكي إن العملية أسفرت عن تدمير 19 هدفا ساهمت في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى تدمير 5 أهداف لقدرات تشغيلية مرتبطة بالمصادر الحيوية التابعة للميليشيا الحوثية في ميناء رأس عيسى.

ويأتي ذلك في إطار عملية عسكرية أعلن التحالف تنفيذها مساء السبت، لاستهداف مصادر قال إنها تستخدم في الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وتهديد حرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.