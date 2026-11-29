خبرني - يبحث المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) المصادقة على إقامة مواقع عسكرية في جنوب قطاع غزة لصالح القوة متعددة الجنسيات، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتخفيف الانتقادات في البيت الأبيض بشأن تأخر تنفيذها.

وتتوقع المؤسسة الأمنية في إسرائيل موافقة الكابينت على هذه الخطوة، في ظل ضغوط أميركية تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ مبادرة السلام، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويناقش الكابينت إجراءات إضافية تتعلق بالقطاع، تشمل السماح لعناصر من الشرطة الفلسطينية بالسفر إلى مصر لتلقي تدريبات، مع ضمان عودتهم إلى غزة، إلى جانب التحضير لإقامة قاعدة لقوات الاستقرار الدولية، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبدى، خلال محادثة مع مبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الأسبوع الماضي، استعداداً للموافقة على خطوات إضافية لتنفيذ الخطة.

من جانبه، قال مسؤول أميركي إن واشنطن تنتظر رؤية خطوات فعلية على الأرض، وليس مجرد تصريحات، بشأن تنفيذ المبادرة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداً جاريد كوشنر، إلى جانب مسؤولين في مجلس السلام، بينهم نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لبحث مواصلة تنفيذ الخطة والعقبات التي تواجه تطبيقها.

علماً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طرح في 29 سبتمبر/أيلول 2025، خطة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة، تضمنت وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب إعادة إعمار القطاع.

وتنص الخطة على تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط، بإشراف «مجلس السلام» برئاسة ترامب، وإنشاء قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى دعم الأمن ومراقبة تنفيذ الاتفاق، فضلاً عن تدريب وتجهيز شرطة فلسطينية لإدارة الأمن الداخلي.

كما تشمل الخطة نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة، وربط الانسحاب الإسرائيلي بالتقدم في الترتيبات الأمنية، إلى جانب إطلاق برنامج دولي لإعادة إعمار غزة وإعادة تأهيل بنيتها التحتية ومرافقها الحيوية.

ملفات عالقة

تأتي التحركات الإسرائيلية الجديدة في إطار الضغوط الأميركية الرامية إلى دفع المرحلة التالية من خطة ترامب بشأن غزة، والتي تشمل تشكيل قوة استقرار دولية، وإعداد جهاز شرطة فلسطيني، ووضع ترتيبات انتقالية لإدارة القطاع، تمهيداً لمراحل إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي المرتبط بالترتيبات الأمنية.

فيما لا تزال ملفات نزع سلاح حماس وصلاحيات القوة الدولية ومستقبل الإدارة الفلسطينية من أبرز القضايا العالقة أمام تنفيذ الخطة.