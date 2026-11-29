خبرني - من المقرر أن يناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، غدا الاثنين، قرارا يتعلق بتوسيع نطاق صرف الرصيد الادخاري للمشتركين لغايات التعليم والعلاج، وفق ما صرح به الناطق باسم المؤسسة، شامان المجالي، لموقع خبرني، مؤكدا أن القرار لم يُقر بعد.

ويأتي القرار المطروح على مجلس الإدارة في إطار بحث إدخال تعديلات وتسهيلات على الأسس الناظمة لصرف الرصيد الادخاري، بما قد يسهم في تخفيف القيود المفروضة على عمليات السحب وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة.

ويتعلق القرار بإتاحة المجال أمام المؤمن عليهم للاستفادة من جزء من الأموال المتراكمة في حساباتهم الادخارية لتغطية تكاليف التعليم الجامعي والمهني والنفقات العلاجية خبرني وفق شروط وضوابط تحددها المؤسسة.

وكانت المؤسسة أتاحت للمشتركين الأردنيين عام 2019 سحب نسب محددة من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل، بواقع 60 بالمئة لغايات العلاج، و75 بالمئة لغايات تعليم الأبناء في مرحلتي التعليم العالي والمهني.

وشملت التسهيلات السابقة إلغاء اشتراط تقديم تقرير طبي للسحب لغايات العلاج، والاكتفاء بإقرار إلكتروني من المؤمن عليه يحدد فيه الغاية من السحب خبرني مع استمرار اشتراط إثبات التحاق الأبناء بالتعليم العالي أو المهني عند تقديم طلبات السحب لغايات التعليم.