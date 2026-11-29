خبرني - كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحرك عسكرياً بشكل فوري ضد إيران، مشترطاً مشاركة الولايات المتحدة في أي ضربة محتملة.

وأوضحت القناة أن نتنياهو طرح خلال اجتماعه مع آيزنكوت صباح الأحد ضرورة التحرك الفوري ضد إيران، غير أن الأخير رفض الطلب، مشدداً على ضرورة أن تكون واشنطن طرفاً في أي عمل عسكري ضد طهران، على الأقل في المرحلة الراهنة.

كما أفادت القناة بأن آيزنكوت يخطط للإعلان عن حكومته الجديدة خلال الأسبوع الجاري، بعدما وصلت مفاوضاته مع نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى طريق مسدود.

وكان الطرفان قد أقرا في وقت سابق الأحد بوجود "خلافات جوهرية" بينهما، فيما قرر آيزنكوت وقف المفاوضات مع نتنياهو وحزب الليكود.



خلاف حول توقيت ضرب إيران

وليس الخلاف بين الرجلين بشأن التحرك العسكري ضد إيران وليد الاجتماع الأخير، إذ سبق أن أعلن آيزنكوت، في 23 نوفمبر الجاري، أنه لا يرى تهديداً إيرانياً مباشراً ووشيكاً يستدعي تحركاً عسكرياً قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، اعتبر آيزنكوت أن القضية الأكثر خطورة تتمثل في مصير نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، داعياً إلى التركيز على هذا الملف.

في المقابل، شدد نتنياهو على أن التهديدات التي تواجه إسرائيل فورية وخطيرة، متهماً من يقللون من شأنها بالانطلاق من اعتبارات سياسية.

كما سبق أن نقلت القناة 13 الإسرائيلية، في أعقاب إحاطة أمنية تلقاها آيزنكوت في 12 نوفمبر، أن تقديرات الجيش لا تشير إلى ضرورة ملحة لمهاجمة إيران، لكنها تدعم انضمام إسرائيل إلى القتال في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها.



سباق لتشكيل الحكومة

ويأتي الخلاف في توقيت حساس، مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر المقبل، والتي يمكن تمديدها 14 يوماً إضافياً.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي قد أسفرت عن فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، دون حصول المعسكر المقابل على أغلبية كافية لتشكيل حكومة بمفرده.

ويبحث آيزنكوت إمكانية تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم خارجي من الكتل العربية في الكنيست، في حال تعذر التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

كما تشمل الخلافات بين الجانبين ملفات أخرى، أبرزها التناوب على رئاسة الحكومة، وتجنيد اليهود المتشددين دينياً، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

وتضع التطورات الأخيرة الملف الإيراني في صلب الأزمة السياسية الإسرائيلية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن مستعدة للمشاركة في جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران.

حكومة جديدة

وفي تطور متصل، نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصادر سياسية رفيعة تقديراتها بأن آيزنكوت سيتمكن من الإعلان عن نجاحه في تشكيل الحكومة خلال أيام، وأنه يعتزم أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست، يوم الاثنين، من الأسبوع المقبل.

وفي إطار مفاوضات تشكيل الحكومة، يطالب رئيس حزب "معاً"، نفتالي بينيت، بتولي وزارة المالية بصلاحيات موسعة، تشمل استعادة الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الوزارة قبل انتزاعها منها خلال الولاية الحكومية الأخيرة.

كما يطالب بينيت بمنح حزبه رئاسة لجنة المالية في الكنيست، وتعيين عضو الكنيست كيرن تيرنر وزيرة للمواصلات، بعدما شغلت سابقاً منصب المديرة العامة للوزارة.

ولا يزال بينيت ينتظر الاطلاع على الصيغة التي يطرحها آيزنكوت بشأن قانون التجنيد، فيما يسعى أيضاً إلى تشكيل لجنة وزارية تُعنى بشؤون قوات الاحتياط.