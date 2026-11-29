خبرني - توج العين بلقب الكأس السوبر الإماراتية لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على شباب الأهلي 2-1 الأحد في أبوظبي.

وسجل المغربي الحسين رحيمي (9) والبرتغالي رافايل فيلا (53) هدفي العين، والإيراني سعيد عزت الله(13) هدف شباب الأهلي.

وثأر العين بطل الثنائية من وصيفه شباب الأهلي الذي كان هزمه مرتين في الموسم الحالي (2-0 في ذهاب الدوري و3-2 بعد التمديد في ثمن نهائي الكأس).

وقال الباراغوياني اليخاندرو روميرو لاعب وسط العين "نملك عقلية جيدة ولذلك لم نتأثر بخسارتنا مرتين أمام شباب الأهلي الذي يستحق التقدير بعد المباراة الكبيرة التي قدمها".

وتابع "اللقب مهم في بداية الموسم، لكن علينا طي الصفحة والتطلع لمباراة الجزيرة المقبلة في الدوري والمهمة جدا بالنسبة لنا" .

وافتتح العين التسجيل بعد تمريرة من روميرو استلمها رحيمي وسددها زاحفة في شباك حارس شباب الأهلي حمد المقبالي (9).

لكن شباب الأهلي ادرك التعادل سريعا بعد تمريرة رأسية من البرازيلي برنو كاسكاردو تابعها عزت الله غير المراقب في شباك الحارس خالد عيسى (13).

وتقدم العين مجددا بتسديدة قوية من فيلا مستفيدا من تمريرة المصري رامي ربيعة (53)، وسجل الأخير هدفا بكرة رأسية لكن الحكم الغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو "في ايه آر" (72).