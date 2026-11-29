خبرني - قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين، إن الدخل السياحي بلغ قرابة 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقتربا من مستويات الدخل السياحي المسجلة خلال عام 2023 بأكمله، الذي يعد أحد الأعوام الذهبية للقطاع السياحي في الأردن.

وأضاف حجازين ، أن القطاع السياحي أظهر تحسنا في عدد من المؤشرات الرئيسية، رغم الأزمات المتتالية التي تعرض لها، مشيرا إلى أن المحافظة على مستويات الدخل السياحي جاءت نتيجة الزيادة السنوية في أعداد السياح العرب والأردنيين المغتربين.

وأوضح أن عدد العاملين في القطاع السياحي ارتفع من نحو 53 ألف عامل عام 2019 إلى قرابة 55 ألف عامل عام 2023، وصولا إلى 60 ألف عامل عام 2025، وفقا لبيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن نسبة الدخل السياحي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11.9% عام 2019، و12.3% عام 2023، و12.6% عام 2025، فيما بلغت 11.6% خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفق حجازين بلغ الدخل السياحي خلال عام 2019 بأكمله نحو 6 مليار دولار وفي 2023 كان 7 مليار دولار وحاليا وصلنا هذا الرقم خلال 10 شهور.

وبين حجازين أن السياح الدوليين يشكلون نحو 15%، فيما يشكل السياح العرب والأردنيون المغتربون والقادمون من دول الجوار ما بين 70% و75%، وتشكل السياحة المحلية نحو 10%.

ولفت إلى أهمية السياح الدوليين في تشغيل مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما فيها مكاتب السياحة والسفر والأدلاء السياحيون ووسائل النقل، مؤكدا العمل على زيادة أعدادهم.

- ارتفاع معدل زوار البترا الأجانب إلى 1300 يوميا

وقال الحجازين، إن النشاط السياحي بدأ يستعيد عافيته اعتبارا من شهري تموز وآب الماضيين، بعد التراجع وإلغاء الحجوزات إثر اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى تحسن النشاط خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.

وأضاف أن المعدل اليومي لزوار البترا الأجانب بلغ 1300 زائر مقارنة بنحو 250 زائرا يوميا خلال فترة التراجع.

وأشار إلى أن عدد زوار البترا بلغ نحو 69 ألف زائر خلال تشرين الأول الماضي، منهم ما بين 37 ألفا و38 ألف زائر أجنبي.

وقال حجازين: "السياحة تمرض ولا تموت"، مشيرا إلى أهمية جعل القطاع السياحي أكثر مرونة واستدامة في مواجهة الأزمات.