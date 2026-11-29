خبرني - تستعد شركة «هونر» الصينية لإحداث نقلة جديدة في عالم تصوير الهواتف الذكية، مع تطوير هاتفها الرائد المرتقب Honor Magic 10 Pro Max.

تشير تسريبات حديثة إلى أن الهاتف سيأتي بمنظومة تصوير استثنائية تضم ثلاث كاميرات خلفية، تعتمد جميعها على مستشعرات بدقة 200 ميغابكسل، في خطوة قد تضعه ضمن أبرز المنافسين في فئة الهواتف الرائدة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الشركة لا تستهدف رفع دقة الكاميرا الرئيسية فحسب، بل تسعى إلى توحيد الدقة العالية عبر مختلف عدسات التصوير الخلفية، بما يشمل الكاميرا فائقة الاتساع، وهو توجه قد يمنح الهاتف مرونة أكبر في التقاط الصور من زوايا ومسافات مختلفة.

ثلاث كاميرات بدقة 200 ميغابكسل في هاتف هونر الجديد

وبحسب تسريب نشره حساب "Digital Chat Station" المعروف بتسريباته التقنية على منصة "ويبو" الصينية، تعمل "هونر" على تطوير هاتف رائد مزود بثلاثة مستشعرات خلفية، تبلغ دقة كل منها 200 ميغابكسل.

ولا تتوقف التفاصيل اللافتة عند دقة الكاميرات، إذ تشير المعلومات إلى أن مستشعر الكاميرا فائقة الاتساع سيبلغ حجمه نحو 1/1.56 بوصة، وهو حجم كبير نسبيًا بالنسبة لهذه الفئة من الكاميرات، بما يعكس اهتمام الشركة بتعزيز قدرات التصوير بعيدًا عن العدسة الرئيسية وحدها.

ويرجح أن يكون الهاتف المقصود هو Honor Magic 10 Pro Max، الذي سيأتي خلفًا لهاتف Honor Magic 9 Pro Max، والمتاح حاليًا في الصين وأحد الأسواق الآسيوية الأخرى، مع توقعات بطرحه في أواخر عام 2027.

مستشعرات 200 ميغابكسل تشعل المنافسة في سوق الهواتف

وتأتي هذه الخطوة المحتملة في ظل تصاعد المنافسة بين شركات الهواتف الذكية لتطوير مستشعرات التصوير ورفع دقتها، إذ توفر مستشعرات 200 ميغابكسل نظريًا مرونة أكبر في معالجة الصور، إلى جانب إمكانية دمج وحدات البكسل، فضلًا عن كونها إحدى المواصفات الجاذبة في تسويق الهواتف الرائدة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Notebookcheck" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تعتمد شركات مثل "سامسونغ" و"فيفو" عادةً على مستشعر بدقة 200 ميغابكسل في الكاميرا الرئيسية أو كاميرا التقريب، بينما بدأت بعض الهواتف الرائدة الحديثة، مثل سلسلة Xiaomi 18 Pro، في استخدام مستشعرين بهذه الدقة.

ورغم ذلك، لا تزال مسألة تفوق مستشعرات 200 ميغابكسل على نظيراتها بدقة 50 ميغابكسل محل نقاش، إذ لا تضمن زيادة عدد البكسلات بالضرورة الحصول على صور ومقاطع فيديو أفضل في جميع الظروف، خصوصًا مع الأحجام الصغيرة نسبيًا لمستشعرات كاميرات الهواتف الذكية.

أوبو وفيفو في سباق الكاميرات فائقة الدقة

وفي سياق المنافسة على تطوير منظومات التصوير، تعد شركة "أوبو" الوحيدة التي استخدمت مستشعرات بدقة 200 ميغابكسل في جميع الكاميرات الخلفية بأحد هواتفها الرائدة المخصصة للتصوير، وهو Oppo Find X10 Pro Max.

وتميز هذا الهاتف باستخدام مستشعر بهذه الدقة في الكاميرا فائقة الاتساع أيضًا، بحجم يبلغ 1/1.56 بوصة، في توجه يتجاوز الاعتماد على المستشعرات فائقة الدقة في الكاميرا الرئيسية أو المقربة فقط.

وفي المقابل، تشير التسريبات إلى أن "هونر" قد تنضم إلى هذا السباق من خلال هاتفها المقبل، بينما يتوقع أن يقدم هاتف Vivo X500 Ultra، المقرر ظهوره في ربيع عام 2027، مواصفات أكثر تقدمًا في ما يتعلق بالكاميرا فائقة الاتساع، بحسب التقرير.

موعد إطلاق Honor Magic 10 Pro Max

ومن المرجح أن تكشف "هونر" عن هاتف Honor Magic 10 Pro Max خلال أواخر عام 2027، ليخلف الإصدار السابق Honor Magic 9 Pro Max، إلا أن الشركة لم تعلن حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن الهاتف أو تؤكد المواصفات المتداولة حول منظومة التصوير الخاصة به.