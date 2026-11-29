خبرني - تداولت تقارير إعلامية أنباء عن اعتناق الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب نادي النصر السعودي، الإسلام، بعدما انتشر مقطع فيديو للاعب داخل أحد المساجد برفقة داعية إسلامي، وسط تفاعل واسع مع الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الإعلامي السعودي بندر العتيبي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «لاعب النصر، الفرنسي كومان أعلن إسلامه، اللهم ثبته على طاعتك»، في إشارة إلى اعتناق اللاعب الفرنسي الإسلام.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن في أغسطس 2025 تعاقده مع كينجسلي كومان قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2028، ليبدأ اللاعب الفرنسي تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وودع كومان فريقه السابق بايرن ميونخ برسالة نشرها عبر حسابه على «إنستجرام»، قال خلالها: «سيبقى بايرن جزءًا مني إلى الأبد، أتمنى لكم مواصلة النجاح في المواسم المقبلة».

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 339 مباراة بقميص بايرن ميونخ، سجل خلالها 72 هدفًا وصنع 71 آخر، وتوج بالعديد من البطولات مع الفريق الألماني، أبرزها دوري أبطال أوروبا، كما سبق له ارتداء قمصان باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وعلى الصعيد الدولي، لعب كومان لمختلف الفئات السنية لمنتخب فرنسا، قبل تمثيل المنتخب الأول الذي خاض معه 58 مباراة، وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.