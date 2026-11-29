خبرني - كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن 84% من سكان قطاع غزة لا يمكنهم الحصول على مياه آمنة وميسورة التكلفة.

وقالت الوكالة الأممية، في بيان، اليوم الأحد، إن شريحة واسعة من الفلسطينيين لا تحصل حتى على الحد الأدنى المطلوب من المياه للبقاء على قيد الحياة، والمقدر بنحو 15 لترا للفرد يوميا، وهي الكمية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية من الشرب والطهي والنظافة الشخصية.

وأوضحت أن هذا النقص يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خاصة في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح المكتظة، حيث تتزايد احتياجات السكان للمياه وسط تدهور الخدمات الأساسية وصعوبة توفير متطلبات الحياة اليومية.

وفي مواجهة هذه الأزمة، أشارت "الأونروا" إلى استمرار جهودها لتوفير المياه من خلال تشغيل آبار المياه وأنظمة التحلية وصيانتها، إلى جانب تسيير شاحنات نقل المياه إلى مناطق النزوح، مؤكدة أنها توفر ملايين اللترات يوميا لأكثر من 800 ألف نازح في مختلف مناطق القطاع.

وشددت الوكالة على أن خدمات المياه التي تقدمها تمثل شريان حياة أساسيا للفلسطينيين، وأن استمرارها يتطلب دعما ماليا ولوجستيا مستداما، في ظل شح الوقود ونقص المستلزمات الضرورية لتشغيل منشآت المياه والصرف الصحي.

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