خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن خطة اليومين المتعلقة بمضيق هرمز لا تزال مطروحة، واصفاً إياها بالواقعية، ومعتبراً أنها قد تفضي إلى إعادة فتح المضيق خلال فترة قصيرة.

وأوضح عراقجي، خلال مشاركته في مراسم إحياء يوم منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، أنه لا توجد مستجدات بشأن المفاوضات في الوقت الراهن، مؤكداً أن المقترح لا يزال قائماً، وفقاً لما نقلته وكالة تسنيم.

كما أضاف أن المبادرة متوازنة ويمكن أن تؤدي إلى نتائج خلال فترة قصيرة، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، بشرط مراعاة المطالب الإيرانية.

وأكد عراقجي أن المطالب الإيرانية ليست جديدة أو غريبة، بل سبق طرحها في مناسبات سابقة، مشيرا إلى أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً موجود على العديد منها.



يأتي ذلك، فيما تشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة العسكرية والقيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها قطر وباكستان لاحتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهم بين الجانبين.

وتتمحور الجهود الحالية حول مقترح إيراني يتضمن فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع واشنطن خلال 48 ساعة، مقابل تنفيذ الولايات المتحدة مجموعة من التعهدات، تشمل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وكان الوزير الإيراني أوضح في وقت سابق، أن خطة اليومين تقترح بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة فوراً بدلاً من الانتظار 60 يوماً، بهدف تسريع التفاهمات بشأن الملفات العالقة وتهيئة الظروف لإعادة فتح مضيق هرمز.

كما أكد استعداد طهران لفتح المضيق في اليوم التالي لتنفيذ واشنطن تعهداتها، مشيراً إلى أن إخراج المواد النووية المخصبة من إيران يمثل "خطاً أحمر"، مع إمكانية التوصل إلى حل عادل بشأنها.

وأضاف أن الخطة تستند إلى التزامات واشنطن الواردة في مذكرة تفاهم إسلام آباد، وتتضمن مطالب إيرانية إضافية، أبرزها إلغاء العقوبات الأميركية الأخيرة.

ورغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، لا تزال الخلافات قائمة بشأن شروط التوصل إلى اتفاق، خصوصاً الملفات المرتبطة بالعقوبات والبرنامج النووي والسيطرة على حركة الملاحة في المضيق، وسط غياب إعلان عن اختراق تفاوضي حتى الآن.