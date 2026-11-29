خبرني - نفى البنتاغون، الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن استخدام إيران نظام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، التابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في شن هجمات ضد القوات الأميركية.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنه لا توجد لدى القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أدلة على استخدام إيران النظام في هجماتها.

وجاء النفي عقب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، نقلت فيه عن أربعة أشخاص مطلعين على العمليات العسكرية أن إيران استخدمت شبكة "ستارلينك" لدعم عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وزعمت الصحيفة أن شركة "سبيس إكس" رصدت استخداماً غير مصرح به لخدمات الشبكة خلال الأيام الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.



كما تحدث التقرير عن وثيقة سرية أُعدت من جانب القيادة المركزية الأميركية ورُفعت خلال الصيف إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، تضمنت معلومات بشأن الاستخدام العسكري الإيراني المزعوم للشبكة.

غير أن المتحدثة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، أكدت في تصريحات سابقة عدم علم الوزارة بوجود تقرير من هذا النوع موجه إلى مكتب وزير الدفاع.

غضب إيلون ماسك

وبحسب "واشنطن بوست"، أثارت المعلومات المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به للشبكة غضب إيلون ماسك، فيما تحدثت مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية للشركة عن إقالة مسؤولين تنفيذيين اثنين على الأقل على خلفية مخالفات مرتبطة باستخدام خدمات الاتصالات الفضائية.

ولم يكشف التقرير عن هويتي المسؤولين المقالين، كما لم يصدر تعليق من ماسك أو شركة "سبيس إكس" على هذه المعلومات.

"ستارلينك" في إيران

ورغم أن خدمة "ستارلينك" غير مرخصة رسمياً في إيران، فإنها أصبحت إحدى وسائل الاتصال التي يستخدمها إيرانيون لتجاوز القيود الحكومية المفروضة على الإنترنت.

وسبق أن لجأت السلطات الإيرانية إلى قطع خدمات الإنترنت وفرض قيود واسعة عليها خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكذلك منذ اندلاع الحرب.



وكانت إيران قد تقدمت في وقت سابق بشكاوى إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تشغيل أجهزة "ستارلينك" داخل أراضيها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما واجهت "سبيس إكس" تحديات مماثلة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفعها إلى تشديد إجراءات التحقق من الأجهزة المصرح لها بالاتصال بشبكتها.

ويعيد الجدل الأخير تسليط الضوء على الدور المتنامي لشبكات الاتصالات الفضائية التجارية في النزاعات المسلحة، والتحديات التي تواجه الشركات المشغلة في مراقبة استخدام خدماتها.

"سبيس إكس" تطالب الصحيفة بالاعتذار

من جانبها، نفت شركة "سبيس إكس" بشدة ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، واصفة تقريرها بأنه "عارٍ تماماً عن الصحة"، ومطالبة الصحيفة بسحبه وتقديم اعتذار رسمي.

وقالت الشركة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن نشر التقرير جاء في الأسبوع نفسه الذي هددت فيه إيران شبكة "ستارلينك"، بعدما سبق أن أعلنت اعتبار "سبيس إكس" و"ستارلينك" أهدافاً عسكرية.



وأضافت: "لنكن واضحين، ليست لدينا أي أدلة، سواء داخل الشركة أو من البنتاغون، على استخدام القوات الإيرانية ستارلينك، لأن ذلك لم يحدث قط".

وأكدت الشركة أنها أبلغت "واشنطن بوست" قبل أسابيع بعدم صحة المعلومات التي تضمنها تقريرها، متهمة الصحيفة بالمضي في نشره رغم ذلك.

وشنت "سبيس إكس" هجوماً حاداً على صحافيي الصحيفة ومحرريها وناشريها، مطالبة إياهم بسحب التقرير والاعتذار للشركة وللشعب الأميركي عما وصفته بتضليله.