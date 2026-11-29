خبرني - اعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أنه أصدر تعليمات بتعليق مهام أي جندي يشتبه بتورطه في أحداث عنف قومية غير قانونية في الضفة الغربية، وسحب سلاحه فوراً، إلى حين استكمال التحقيق القيادي في الحادثة.

وقال زامير، خلال اجتماع لتقييم الوضع ومراجعة التعامل مع هذه الظاهرة، إن أعمال العنف التي ينفذها متطرفون في الضفة الغربية تهدد حياة الناس، وتتناقض مع قيم الجيش، وتضر بالجهود الأمنية وبصورة إسرائيل وشرعية الجيش دولياً، محذراً من أنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير ومقتل أبرياء.

وأضاف أن الجنود الذين تثبت إدانتهم سيُحالون إلى المحاكمة، مع دراسة إمكانية تسريحهم من الخدمة العسكرية فوراً، مؤكداً أن استخدام السلاح بصورة غير قانونية سيُعامل بصرامة خاصة.

ودعا زامير إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وإنشاء قوة متخصصة لمواجهة جرائم العنف القومي في الضفة الغربية.