خبرني - عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 5-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة، بفضل ثلاثية (هاتريك) البرازيلي رافينيا.

افتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة.

وأعاد داني أولمو التقدم لبرشلونة في الدقيقة 20، ثم أضاف رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 50، قبل أن يعود ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 83، فيما اختتم اللاعب نفسه خماسية برشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد وست نقاط عن ريال مدريد، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 15 نقطة في المركز 13.