خبرني - في جديد الحادث المأساوي الذي هز منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، أن المتهم قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود وتسبب بالحادث المروع أقر خلال التحقيقات بتعاطيه المواد المخدرة.

وأفادت، في بيان أن تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، بشأن فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم، انتهى إلى احتواء عينة البول على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما أكدت النيابة انتهاء إجراءات تسليم جثامين جميع ضحايا الحادث إلى ذويهم، وذلك بعد استكمال إجراءات التعرف على هوياتهم.

هذا وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، للوقوف على جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



34 حالة وفاة

من جانبه، كشف وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 34، مشيرا إلى أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد 6 دقائق من تلقي البلاغ، فيما وصلت 39 سيارة إسعاف خلال 11 دقيقة.

وأوضح أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق خلال 43 دقيقة من اندلاعه.

بدوره، كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أن السيارة المتسببة في حادث الوراق من طراز 2021، وخضعت لآخر تحديث في أكتوبر 2026.

وأضاف أن السيارة كانت مزودة بنظام تحديد المواقع (GPS)، وكانت تخضع للمتابعة منذ بداية رحلتها، ضمن منظومة التتبع المعمول بها لدى الوزارة.

تطوير الطريق الدائري.. وإنارة 100%

أما فيما يتعلق بإجراءات السلامة على الطرق، قال وزير النقل كامل الوزير إن العمل مستمر لتطوير الطريق الدائري، مع دراسة إنشاء حارة مرورية منفصلة للنقل الثقيل، ولا سيما الشاحنات المخصصة لنقل السلع الغذائية والمواد البترولية.

وأشار إلى أن أعمال الإضاءة على الطرق الداخلية تعمل بصورة كاملة، مؤكداً أن الطريق الدائري كانت إنارته تعمل بنسبة 100% وقت اندلاع الحريق.

وأضاف وزير النقل أن هناك خطة لإنارة الأجزاء الواقعة داخل المدن من الطرق الرئيسية بالكامل.

55 ألف لتر من البنزين

في السياق ذاته، كشفت معلومات خاصة بـ"العربية/الحدث"، أن لجنة فنية عاينت الشاحنة المتسببة بالحادث، إلى جانب عدد آخر من مركبات نقل المواد البترولية، قبل وقوع الحادث بأقل من شهر، وانتهت إلى منحها موافقة على التشغيل، دون تسجيل أي ملاحظات فنية عليها، مع التوصية بإخضاعها للمراجعة الدورية.

كما كشفت المعلومات أن الشاحنة كان مصرحاً لها بنقل حمولة تصل إلى 55 ألف لتر من البنزين، وليس 40 ألف لتر فقط، وكان يتم إخضاعها لفحص فني سريع بواسطة الفنيين قبل كل حمولة، وشمل ذلك فحصها قبل نقل الشحنة الأخيرة التي سبقت الحادث.

عن توجه شركات نقل المواد البترولية إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن والسلامة والعمليات الفنية الخاصة بأسطول سياراتها، وذلك في أعقاب الحادث الدامي.

إلى ذلك، قررت شركات نقل المواد البترولية إجراء مراجعات دورية وأسبوعية لكافة السيارات المستخدمة في نقل المنتجات البترولية، سواء التابعة لشركات خاصة أو الجهات الحكومية، مع تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن متابعة أعمال السلامة والفحص الفني لسيارات نقل المواد البترولية.



وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، يوم 25 نوفمبر 2026، حادثاً مروعاً إثر انقلاب سيارة نقل مواد بترولية واشتعال حمولتها، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات المحيطة.

في حين، أظهرت التحقيقات الأولية أن اصطدام سيارة بالناقلة أدى إلى انقلابها وتسرب المواد البترولية واشتعالها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

وأعاد الحادث فتح ملف إجراءات السلامة والفحص الفني لشاحنات نقل المواد البترولية، وسط مطالب بتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.