خبرني - عقدت اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي اجتماعاً طارئاً، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة محمد حمود الخنيطي، بحثت خلاله عدداً من الملفات الإدارية والفنية والمالية، واتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم العمل وتعزيز الاستقرار الإداري والفني والمالي، بما يخدم مصلحة النادي وتطلعات جماهيره.

**وقررت اللجنة ما يلي:**

1. حل جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، تمهيداً لإعادة تشكيلها وهيكلتها.

2. تعيين السيد سليمان العساف رئيساً تنفيذياً لكرة القدم، على أن يتولى مهامه تطوعاً ودون مقابل مادي.

3. تقديم الشكر للسيد عثمان الحسنات، المستشار الفني، على الفترة التي قضاها في النادي.

4. إعادة تقييم تعاقدات لاعبي الفريق الأول، ووضع تصور لاحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبإشراف مباشر من رئيس اللجنة المؤقتة.

5. التحرك الفوري لمعالجة القضايا العالقة لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولا سيما المطالبات المالية وحقوق اللاعبين، والعمل على تسويتها.

6. المباشرة بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيس شركة النادي الفيصلي للاستثمار، بهدف بناء منظومة استثمارية مستدامة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية للنادي.

وأكدت اللجنة المؤقتة أن هذه القرارات تأتي في إطار مسؤوليتها عن إدارة شؤون النادي وإعادة ترتيب أولوياتها والعمل على معالجة الملفات القائمة وفق رؤية تستند إلى مصلحة الفيصلي ومستقبله.

كما ثمنت اللجنة دعم جماهير النادي ومساندتها، ودعتها إلى مواصلة الالتفاف حول الفريق الأول والوقوف إلى جانبه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة مواصلة العمل بكل مسؤولية وإخلاص لتحقيق تطلعات الجماهير وطموحاتها.