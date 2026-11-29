خبرني - بعد سبع سنوات قضاها خلف مقود سيارته يعمل على تطبيقات نقل الركاب، وجد سائق أردني نفسه بلا مصدر دخل، بعدما انتهى العمر التشغيلي لسيارته في شهر آب الماضي، لتتوقف معها رحلة عمل اعتمد عليها في إعالة أسرته، ويخرج منها محملا بديون تجاوزت 13 ألف دينار.

ويروي السائق، البالغ من العمر 45 عاما، أن السيارة التي اعتقد أنها ستكون مصدر رزقه واستقراره، أصبحت بعد انتهاء عمرها التشغيلي سببا في توقف عمله، دون أن يكون لديه بديل مهني أو مصدر دخل آخر يعينه على مواجهة التزاماته المعيشية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، حاول الرجل البحث عن بداية جديدة، فاتجه إلى العمل في مجال التوزيع، وتنقل بين أكثر من فرصة، إلا أن محاولاته لم تفض إلى دخل مستقر، في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية وارتفاع المصاريف والالتزامات.

وعن إمكانية شراء سيارة جديدة والعودة إلى العمل على التطبيقات، يقول بمرارة: «لو نزلت سيارة جديدة، خسارة جديدة ودمار جديد»، موضحا أنه لا يريد تكرار تجربة انتهت بديون أثقلت كاهله، بعد سنوات طويلة قضاها في العمل.

ويضيف: «بندم ندم عمري إني اشتغلت على التطبيقات»، مشيرا إلى أن الاستمرار في هذا العمل لسنوات جعله يعتاد عليه، دون أن يتعلم مهنة أخرى يمكن أن يلجأ إليها عند توقف مصدر رزقه، ليجد نفسه اليوم في مواجهة مستقبل مهني غير واضح.

وفي سن الخامسة والأربعين، يعيل السائق عائلة كبيرة، ولا يمتلك شهادة أو مهنة أخرى يستند إليها، فيما يصف واقعه الحالي بكلمتين: «تخبط وضياع»، بعد أن أصبح بلا دخل، بينما تتجاوز ديونه 13 ألف دينار.

وتختصر حكايته معاناة رجل أمضى سبع سنوات في العمل، قبل أن يجد نفسه خلال ثلاثة أشهر من البحث عاجزا عن إيجاد طريق واضح للعودة إلى سوق العمل، ولا يطلب اليوم أكثر من فرصة تمكنه من إعالة أسرته وسداد ديونه.