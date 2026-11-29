خبرني - كشفت شركة «فيفو» عن هاتفها الجديد X500 E، الذي يستهدف الفئة المتوسطة بمجموعة من المواصفات اللافتة.



تتصدر المواصفات؛ بطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة، إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة 90 واطًا، في محاولة لتقديم تجربة استخدام تجمع بين الأداء القوي والقدرة على العمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى إعادة الشحن باستمرار.

ويأتي الهاتف الجديد ضمن سلسلة X500، مستفيدًا من عدد كبير من المكونات الموجودة في هاتف Vivo V80 السابق، لكنه يحمل بعض الاختلافات، أبرزها غياب العلامة التجارية "زايس" عن وحدة الكاميرات الخلفية، مع الاحتفاظ بمنظومة تصوير متعددة العدسات ومواصفات تقنية متنوعة.

بطارية فيفو X500 E تتحدى الاستخدام الطويل

تتمثل إحدى أبرز نقاط القوة في الهاتف الجديد في البطارية التي تبلغ سعتها 7200 مللي أمبير/ساعة، وهي سعة كبيرة مقارنة بأبعاد الجهاز التي لا يتجاوز سُمكها 7.69 ملم، ما يمنح المستخدمين بطارية ضخمة دون التضحية بالنحافة.

وبحسب شركة "فيفو"، يمكن للهاتف تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز لمدة تصل إلى 39.5 ساعة، بينما يصل زمن استخدام تطبيقات الملاحة إلى 14 ساعة بشحنة واحدة.

ولتعزيز تجربة الاستخدام، يدعم الجهاز تقنية الشحن السلكي بقدرة 90 واطًا، مع إمكانية الوصول إلى 50% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة، فضلًا عن توفير خاصية الشحن المباشر التي تسمح بتجاوز البطارية أثناء توصيل الهاتف بالطاقة.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتزًا

وعلى مستوى العرض، زودت "فيفو" هاتف X500 E بشاشة AMOLED يبلغ قياسها 6.59 بوصة، بدقة 2750 × 1260 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، بما يوفر سلاسة أكبر عند التنقل بين التطبيقات ومشاهدة المحتوى.

وتدعم الشاشة نطاق الألوان P3، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة في وضع السطوع العالي، فيما تبلغ ذروة السطوع الموضعي 5000 شمعة، وفقًا للمواصفات التي أعلنتها الشركة.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 4 المصنوع بتقنية 4 نانومتر، بدلًا من معالج Dimensity 9600M المستخدم في إصدار X500 القياسي، ويعمل المعالج إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 8 غيغابايت.

أما مساحة التخزين الداخلية، فتتوفر بخيارين هما 256 و512 غيغابايت من نوع UFS 3.1، دون إمكانية توسيعها باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

كاميرات 50 ميغابكسل وقدرات تصوير بدقة 4K

وفي قطاع التصوير، لم تكتفِ "فيفو" بتقديم كاميرا رئيسية تقليدية، بل دعمت الهاتف بمنظومة خلفية تضم ثلاث كاميرات، من بينها مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل من نوع Sony LYT-700V، بحجم 1/1.56 بوصة وفتحة عدسة f/1.88.

وتضم المنظومة أيضًا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا تقريب بصري من نوع المنظار بدقة 50 ميغابكسل، تعتمد على مستشعر Sony IMX882 بحجم 1/1.95 بوصة وفتحة عدسة f/2.65، مع إمكانية التقريب البصري حتى 3 أضعاف.

وتدعم الكاميرتان الخلفيتان بدقة 50 ميغابكسل تقنية التثبيت البصري للصورة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابكسل أيضًا، مع خاصية التركيز التلقائي وفتحة عدسة f/2.0.

ولا تقتصر قدرات التصوير على التقاط الصور، إذ تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

مقاومة الماء والغبار ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية

وعلى صعيد التصميم والتجهيزات، يبلغ وزن الهاتف 203 غرامات، ويأتي بإطار معدني وغطاء خلفي زجاجي، مع حصوله على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.

كما يتضمن الجهاز مكبرات صوت ستيريو، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجًا أسفل الشاشة، إلى جانب مجموعة من خيارات الاتصال، تشمل شبكات الجيل الخامس 5G مع دعم شريحتي اتصال وeSIM، وتقنية Wi-Fi 5 ثنائية النطاق، وBluetooth 5.4، وNFC.

ويضم الهاتف منفذ USB-C 2.0 لنقل البيانات والشحن، لكنه لا يحتوي على منفذ تقليدي لسماعات الأذن بقياس 3.5 ملم، فيما تتضمن علبة البيع شاحنًا وغطاءً واقيًا.

أندرويد 17 وتحديثات أمنية لمدة 6 سنوات

وفيما يتعلق بالبرمجيات، يعمل Vivo X500 E بنظام التشغيل أندرويد 17، مع واجهة OriginOS 7، وتتعهد الشركة بتوفير تحديثات أمنية للجهاز لمدة تصل إلى 6 سنوات.

ومن بين المزايا غير المعتادة في الهاتف دعمه اتصالًا محدودًا ببعض الطرازات المتوافقة من ساعات Apple Watch، رغم أن عملية الاقتران الأولية لا تزال تتطلب استخدام هاتف آيفون.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Notebookcheck" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، ظهر الهاتف الجديد على الموقع الرسمي لشركة "فيفو" في روسيا، بلونين هما الأخضر والرمادي.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن السعر الرسمي لهاتف X500 E، كما لم تحدد موعدًا لبدء بيعه، أو تؤكد ما إذا كان سيصل إلى أسواق أخرى خارج روسيا.