خبرني - تعتزم النيابة العسكرية الإسرائيلية، المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق أسير فلسطيني، يُزعم قتله مستوطنا، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد.

وقال الجيش في بيان، إن النيابة العسكرية أبلغت عائلة مستوطن عزمها تقديم لائحة اتهام ضد قدري سمارة، الذي زعمت أنه نفذ عملية أدت إلى قتل المستوطن نتنائيل شكرون.

وبحسب البيان "ُتعد هذه أول لائحة اتهام تقدم منذ تعديل (القانون) في أيار 2026، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بصورة إلزامية في مثل هذه الحالات" بعدما تقدم به الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

من جانبه، أوضح مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى جميل سعادة لـ"المملكة" أن أي فلسطيني يعتقل بدعوى قتل إسرائيلي قد يتعرض لتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقر العام الحالي في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد أن الأسير سمارة الذي اعتقل في 20 أيلول الماضي، سيكون أول أسير يتعرض لهذا القانون، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنعقد له جلسة الثلاثاء في محكمة عوفر العسكرية من أجل تقديم لائحة اتهام.

وأشار إلى أن سمارة اعتقل أكثر من 60 يوما، وتعرض إلى تحقيقات قاسية.

وتوقع أن تصدر بحق سمارة الثلاثاء لائحة اتهام من بند واحد وهو القتل العمد، إذ إنه حسب الادعاءات نفذ عملية إطلاق نار قرب قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في شهر أيلول إن مسلحا أطلق النار من مركبة باتجاه مستوطنين في مستوطنة قرب رام الله ثم ترجل من المركبة وغادر المكان سيرا على الأقدام.

وأضاف جيش الاحتلال أن جنديا أطلق النار وأصاب الفلسطيني، لتعلن بعد ساعات اعتقاله مصابا من داخل مستشفى في رام الله.

وأفادت محافظة القدس في وقت لاحق بأن المعتقل هو قدري سمارة.

بن غفير يشيد

وأشاد وزير الأمن القومي في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأحد بقرار النيابة العسكرية طلب عقوبة الإعدام، واصفا إياه بأنه "تاريخي".

وقال بن غفير في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "إنها خطوة تاريخية لإسرائيل" مضيفا أن كل شخص "يتسبب بالأذى سيعدم، هذا أمر صحيح وأخلاقي وواقعي ومهم ويشكل وسيلة للردع".

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت في 30 آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرّت مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف عملا إرهابيا"، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً.

وبحسب نصّ المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.

ويهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف إرهابية"، ويشمل ذلك كل من "يتسبب عمدا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة"، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.

ويتضمن المشروع تمييزا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة". كما يمنح ما يُعرف بـ"وزير الأمن" صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

ويتيح المشروع أيضاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، رغم تحديد مهلة التنفيذ الأساسية بـ90 يوماً.

ودعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة أن عقوبة الإعدام تعد شكلاً "لا إنسانيًا ومهينًا" من أشكال العقاب، ولا تحقق أثرًا رادعًا.

وكان المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني والناطق الرسمي باسمه، أمجد النجار قال في وقت سابق لـ"المملكة" إن التوجه نحو إقرار ما يُسمى بـ "قانون إعدام الأسرى" يمثل أحد أخطر التحولات في منظومة القوانين العسكرية والسياسات العقابية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وشدد النجار على أن فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى يُعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأسها مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويُشكّل سابقة خطيرة تهدد منظومة العدالة الدولية برمتها.

وحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على تمرير القانون، مؤكدا أن المضي في هذه السياسات سيؤدي إلى تصعيد خطير وتفجير الأوضاع.

كما جدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف القانون وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين.