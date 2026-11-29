خبرني - استقبل الفنان المصري محمد ثروت المعزين في وفاة شقيقه سعيد ثروت، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بمصر، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف العائلي.

منة فضالي وفراس سعيد أول الحاضرين في عزاء شقيق محمد ثروت

حرص عدد من الفنانين على الحضور مبكرا إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء للفنان محمد ثروت في وفاة شقيقه سعيد ثروت، وكان من بين أوائل الحاضرين الفنان فراس سعيد، والفنان محمد علي رزق، والفنان عمرو عبد العزيز، والفنانة منة فضالي، والفنان كريم قاسم.

وحرص الحاضرون على مواساة محمد ثروت والوقوف إلى جانبه خلال تلقيه العزاء في شقيقه، تعبيرا عن مساندتهم له في هذه الظروف الصعبة.

وظهر الفنان محمد ثروت خلال استقبال المعزين بملامح حزينة ووجه شاحب، فيما حرص الفنان محمد علي رزق على البقاء بجواره ومساندته أثناء تلقي واجب العزاء، ومشاركته استقبال المعزين الذين توافدوا إلى المسجد لتقديم المواساة.

محمد ثروت يعلن وفاة شقيقه سعيد عبر فيسبوك

وكان الفنان محمد ثروت قد أعلن في وقت سابق وفاة شقيقه سعيد ثروت، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعى فيه شقيقه بكلمات مؤثرة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكتب محمد ثروت في منشوره: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربكِ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».

وأضاف الفنان في نعيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله أخي العزيز سعيد ثروت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه، واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، وألهم أهله الصبر والسلوان».

وتفاعل متابعو الفنان مع منشوره، مقدمين له التعازي والدعوات لشقيقه بالرحمة والمغفرة، فيما حرص عدد من زملائه في الوسط الفني على مساندته بالحضور إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد، للمشاركة في تقديم واجب العزاء.