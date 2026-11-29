خبرني - قال وسيم أبو عياش، التائب من الفكر المتطرف، إن الحوار الفكري الذي خاضه خلال فترة سجنه شكل نقطة التحول الأساسية في حياته، مؤكدا أن الاعتقال والعقوبات والضغوط لم تكن كافية لتغيير قناعاته، وأن مواجهة الأفكار المتطرفة تكون بالفكرة والحوار، لا بالقوة وحدها.

وأضاف أبو عياش، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي بثته قناة المملكة في حلقة بعنوان "التطرف.. شهادة تائب"، ويقدمه الزميل عامر الرجوب، أنه نشأ في بيئة أردنية ملتزمة، وكان يتردد على المساجد وينهل من القرآن وعلومه، رافضا تحميل المساجد مسؤولية أخطاء بعض الأفراد، باعتبارها مؤسسات دينية وعلمية وبيوتا للعبادة.

وأوضح أن بداية تحوله الفكري ارتبطت بتعرفه إلى أشخاص وصفهم بـ"أدعياء السلفية"، قال إنهم أخرجوا الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، مشيرا إلى أن تلك الطروحات أثارت لديه تساؤلات حول طبيعة الخطاب الديني الذي تلقاه.

وبين أن انتماءه إلى ذلك الفكر بدأ عندما كان في نحو الثانية والعشرين من عمره، متأثرا بما وصفه بالدعوات البراقة والثقة بمجموعة من العلماء المعاصرين، دون الرجوع إلى المصادر العلمية والتحقق من الآراء التي كانت تعرض عليه.

وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي واجهها الشباب في تلك المرحلة، وفق تجربته، فك ارتباطهم بالمذاهب الفقهية الأربعة، وانتقاء أقوال العلماء بما يخدم طرحا محددا، إلى جانب عدم إخضاع آراء بعض الدعاة المعاصرين للنقد نفسه الذي تتعرض له آراء الأئمة والعلماء.

وتحدث أبو عياش عن دوره السابق في نشر تلك الأفكار، موضحا أنه كان يعتقد حينها أنه يدعو إلى الله ويخدم الدين، لافتا إلى أن القاسم المشترك في ذلك الفكر كان تكفير الحكام المسلمين والأجهزة الأمنية التابعة لهم، وأن دائرة التكفير امتدت لدى بعض أتباعه لتشمل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي وأئمة المساجد وموظفي البلديات.

السجن مرتين

وعن تجربته مع السجن، قال أبو عياش إنه اعتقل للمرة الأولى عام 2004، وكان أحد العناصر الفاعلة في الخلية الإرهابية المعروفة باسم "خلية عزمي الجيوسي"، موضحا أن دوره آنذاك تمثل في نشر الأفكار وإقناع شبان بها.

وبين أن الحكم الصادر بحقه في القضية بلغ خمس سنوات، وخفض إلى ثلاث سنوات لأسباب مخففة، أمضاها في السجن، ما أدى إلى خسارته مقعده الجامعي وترتيبات أخرى في حياته.

وأضاف أن خروجه من السجن عام 2007 لم يغير قناعاته آنذاك، قائلا: "أنا أؤمن بقوة الفكرة ولا أؤمن بفكرة القوة"، موضحا أن الاعتقال والعقوبات والضغط لم تكن كافية لتغيير الأفكار التي كان يتبناها.

وأشار إلى أنه اعتقل للمرة الثانية عام 2014، بعد نشاط متزايد في الترويج لأفكار جماعات معينة، مؤكدا أنه لم يكن يؤيد شخصيا تنفيذ عمليات داخل الأردن، وأنه لم يكن مسؤولا عن الأردن، بل من الشخصيات البارزة في إربد.

لقاء لجنة الحوار الفكري

وروى أبو عياش أن فترة سجنه الثانية في مركز إصلاح وتأهيل الموقر 2 شهدت عزله لنحو خمسة إلى سبعة أشهر، وأنه أمضى جانبا من وقته في تدريس السجناء العلوم الشرعية، حيث درّسهم أكثر من 500 صفحة من كتاب "الشرح الممتع" لابن عثيمين، ونظم لهم دروسا وامتحانات.

وأضاف أن لجنة للحوار زارت السجن مطلع عام 2015، لكنه رفض في البداية لقاءها، معتقدا أن أعضاءها يسعون إلى مساومته على معتقداته، قبل أن يلتقيها في 14 شباط من العام نفسه.

وقال إنه دخل اللقاء الأول غاضبا وتحدث بحدة، معتقدا أنه لن يستدعى مجددا، لكنه فوجئ بما أبداه أعضاء اللجنة من اهتمام وحرص، وبوعودهم بتغيير الإجراءات، مشيرا إلى أن بعض تلك الإجراءات تغير خلال أسبوع.

الحوار نقطة التحول

وأوضح أبو عياش أن نقطة التحول الأساسية جاءت خلال لقاء فردي مع أحد المختصين في الفقه الشافعي، الذي لم يبدأ بمناقشة القضايا الفكرية التي كان يعدها من المسلمات، بل طرح عليه سؤالا حول حكم الحلف بغير الله.

وبين أن الإجابة التي كان يتبناها آنذاك، استنادا إلى ما تلقاه من كتب ومدارس علمية، كانت تصنف الحلف بغير الله ضمن الكفر أو الشرك وفق تفصيلات معينة، إلا أن محاوره عرض عليه آراء للإمام أحمد بن حنبل ترى أن الفعل قد يكون حراما أو مكروها، وليس بالضرورة كفرا.

وقال إن اختلاف الأقوال في المسألة أثار لديه صدمة وتساؤلات بشأن المعلومات التي تلقاها، خصوصا أنه لم يكن قد اطلع على الآراء الفقهية الأخرى، مضيفا أن محاوره عرض عليه نصا من كتاب "الأم" للإمام الشافعي، بعد التحقق منه عبر المكتبة الشاملة، الأمر الذي وصفه بأنه كان بمثابة "ولادة جديدة".

وأضاف أن ما هز قناعاته لم يكن مجرد اختلاف في الرأي، بل اكتشافه أن من علموه تلك المسائل لم يعرضوا عليه جميع الأقوال المعروفة فيها، وإنما قدموا له آراء محددة باعتبارها أحكاما نهائية.