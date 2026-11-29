خبرني - أكدت أمانة عمّان الكبرى، أن نسبة الإنجاز في أعمال المرحلة الخامسة لمشروع تطوير منطقة المحطة بلغت 50 بالمئة، بالتوازي مع مواصلة العمل في مشروعي تطوير ممشى عمّان السياحي وساحة شارع الطلياني في وسط البلد، بعد استكمال أعمال هدم 25 بناية في منطقة المحطة، وإزالة الأنقاض من الموقع بالكامل، وإنجاز مشروع الهدم في ساحة الطلياني.
وقالت الأمانة في بيان اليوم الأحد، إن أعمال الهدم والإزالة أُنجزت بشكل كامل دون تسجيل أي إصابات أو أضرار في الأبنية المجاورة.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمشاريع تطوير أحياء عمّان والمسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون، أن فرق الأمانة باشرت أعمال تسوية الموقع وتجهيز البنية التحتية، والتي تشمل أعمال البيس كورس والتعبيد ونقل جميع الخدمات، مؤكدا أن سكان الأبنية المجاورة عادوا إلى منازلهم بعد انتهاء الإخلاء المؤقت الذي استمر 4 أيام لدواعي السلامة العامة.
وبيّن أن الموقع سيشهد تنفيذ مخطط حضري شامل لتطوير البنية التحتية، وعمل فراغات حضرية، وإعادة تعبيد الشوارع بعد تنظيمها، بما يخدم أهالي المنطقة، إضافة إلى تنفيذ إنارة ذكية وأرصفة، واستحداث شوارع جديدة، وعمل تحسينات مرورية ومواقف للسيارات.
وأشارت الأمانة إلى استمرار تنفيذ المشاريع التطويرية والتجميلية لمنطقة وسط البلد والمحطة، مع الالتزام في الجدول الزمني والسلامة العامة، بما يضمن خدمة أهالي المنطقة بأفضل صورة ممكنة.
وأكدت أن تطوير منطقة المحطة، ووسط البلد تعتبر من ضمن استراتيجيتها في تحسين خدمات البنية التحتية والتحسينات المرورية والحفاظ على الطابع التراثي والحضري للمنطقة، بما يتناسب مع مشروع تلفريك عمان ومسار ممشى عمان السياحي، ويعزز مكانة العاصمة عمان كمدينة حضرية متطورة.