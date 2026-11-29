خبرني - روت مستهلكة تجربتها مع محلات «ليدرز سنتر» خلال موسم التنزيلات، مشيرة إلى أنها اشترت يوم الجمعة جهاز جريل للشوي وماكينة قهوة تركية، بعد أن قدمت لها الموظفة شرحا لمواصفات الجهازين والكفالة.

وقالت المستهلكة، في منشور لها، إنها فوجئت عند تجربة الجهازين في المنزل بوجود خلل في عملهما؛ إذ كانت ماكينة القهوة تسخن، لكنها تفصل بمجرد وصولها إلى أول درجة من السخونة، دون أن تغلي القهوة، فيما كان الجريل يسخن دون أن يؤدي وظيفته الأساسية في شوي الطعام، قبل أن يفصل عن العمل.

وأضافت أنها راجعت الفرع في اليوم التالي، حيث جرى إعادة مبلغ ماكينة القهوة، في حين لم تتم الموافقة على إرجاع الجريل، بحجة أنه يسخن، وأُبلغت بأنه سيُعرض على أخصائي الصيانة.

وتساءلت المستهلكة عن مدى كفاية تسخين الجهاز لاعتباره سليما، رغم عدم قدرته على أداء وظيفته الأساسية، مشيرة إلى أنها أُبلغت عند الشراء بإمكانية إرجاع الأجهزة في حال وجود خلل مصنعي خلال ثلاثة أيام، وأنها راجعت الفرع في اليوم التالي مباشرة.

وطالبت المستهلكة مؤسسة حماية المستهلك بمتابعة شكواها وإنصافها، من خلال استبدال الجريل بجهاز سليم أو إعادة المبلغ وفق الأصول، مؤكدة أن مطلبها يقتصر على الحصول على حقها كمستهلكة.

ودعت إدارة محلات «ليدرز» إلى الاهتمام بحقوق الزبائن، مشيرة إلى أن الثقة لا تقتصر على مرحلة البيع، وإنما تظهر عند التعامل مع شكاوى العملاء والمشكلات التي تواجههم بعد الشراء.