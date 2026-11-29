خبرني - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب الدكتور سليمان الخرابشة، أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الخدمة والإدارة العامة في تنظيم الإدارة العامة وتطويرها، وترسيخ نهج مؤسسي مستدام يواكب مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي، مسترشدا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن تحقيق إصلاح إداري يلمس المواطن أثره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة، في إطار مناقشاتها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، بحضور رئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وأمين عام الهيئة ياسر النسور، ومدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب.

وأوضح الخرابشة أن موازنة الهيئة تبلغ نحو 6.5 مليون دينار، بزيادة تقارب مليون دينار، مشيرا إلى أهمية الوقوف على أوجه الإنفاق وأسباب الزيادة، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية الهيئة للأعوام 2024-2027، والإنجازات المتحققة خلال عام 2026، والأهداف المقررة لعام 2027.

ولفت إلى أن محاور عمل الهيئة تشمل تقديم الدعم الفني والاستشارات، والتحديث والتطوير الإداري، وتطوير منظومة الاختبارات وتقييم القدرات والكفايات، فضلا عن تطوير أنظمة الموارد البشرية والخدمات الإلكترونية.

بدورهم، أكد النواب الحضور أهمية قياس أثر البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة، وضمان تكامل مخرجاتها وتجنب الازدواجية فيها، متسائلين عن آليات متابعة ملاحظات موظفي القطاع العام بشأن نظام إدارة الموارد البشرية، والاستفادة منها في تطويره.

واستفسروا عن آليات معالجة الأوضاع الوظيفية للموظفين الذين يواجهون تحديات تتعلق بالحوافز والتطور الوظيفي والترقيات، إضافة إلى التوسع في التعاقد وشراء الخدمات، ومدى إسهام ذلك في تحقيق أهداف إدارة الوظيفة العامة.

وشدد النواب على أهمية ربط التوظيف بالكفاءة، وتطوير أدوات تقييم المتقدمين للوظائف بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، مؤكدين ضرورة أن تنعكس برامج الهيئة على جودة الخدمات الحكومية، وألا تقتصر جهود التطوير على تغيير المسميات.

من جهته، أوضح النهار أن الهيئة، التي باشرت أعمالها مطلع عام 2024 خلفا لديوان الخدمة المدنية، شهدت تحولا في طبيعة عملها، من الدور التنفيذي المرتبط بإدارة الموارد البشرية إلى ثلاثة أدوار رئيسية تشمل التنظيم والاستشارات والرقابة، ضمن سبعة مجالات عمل.

وبين أن الهيئة انتقلت من مرحلة التأسيس إلى تفعيل مهامها في مجالات الموارد البشرية، والقيادات، والهياكل التنظيمية، والخدمات الحكومية، والتخطيط الاستراتيجي، والثقافة المؤسسية، والخدمات المشتركة، لافتا إلى تقييم ودعم أكثر من 40 دائرة حكومية في مجال الثقافة المؤسسية، واستكمال أتمتة خدمات الهيئة.

وأشار إلى تطوير مركز تقييم الكفايات وأدوات الاختبارات وبنوك الأسئلة، والتوسع في عقد الاختبارات في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع الجامعات، إلى جانب إدخال تعديلات على تعليمات الاستقطاب والتعيين، بما يعزز العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفيما يتعلق بالموازنة، أوضح النهار أن الزيادة في المخصصات تركزت بصورة رئيسية على تطوير منظومة تقييم الكفايات وأدوات التقييم، وتحسين المرافق، وتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين للاختبارات، مع مراعاة ترشيد الإنفاق.

وردا على استفسارات النواب، بين النهار أن التوظيف يستند إلى المفاضلة وفق معايير الكفاءة والمعرفة والمهارات والسلوكيات، مشيرا إلى تطوير أدوات التقييم بما يتلاءم مع متطلبات الوظائف، والانتقال التدريجي من نظام التعيين القائم على مخزون طلبات التوظيف إلى التنافس المفتوح، وفقا للتشريعات الناظمة.

وأضاف أن الهيئة تراعي أوضاع المتقدمين بطلبات توظيف وفق الآلية السابقة، من خلال منحهم نقاطا إضافية وفق الضوابط المعتمدة، دون الإخلال بمعايير الكفاءة ومتطلبات اجتياز الاختبارات، مبينا أن الهيئة بصدد اطلاق منصة التوظيف الذكي التي تتيح للمتقدم تتبع حالة الوظائف التي تقدم عليها خلال مختلف مراحل واجراءات الاستقطاب والتعيين.

وأوضح أن حصول الموظف على مؤهل علمي جديد يتيح له التقدم لوظائف أخرى وفق شروط التنافس، فيما يجري احتساب خدمته السابقة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.