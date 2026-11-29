خبرني - قال محامي عائلات شهداء كنيسة حمود، عامر الهلسة، الأحد، إن قرار محكمة التمييز بالمصادقة على حكم محكمة أمن الدولة في قضية الأعمال الإرهابية التي استهدفت كنيسة بلدة حمود في محافظة الكرك، أصبح حكما قطعيا، بعد تأكيد المحكمة مطابقته لصحيح القانون.

وأضاف الهلسة، في حديثه لقناة المملكة، أن محكمة التمييز نظرت في القضية من خلال هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، وخلصت إلى أن حكم محكمة أمن الدولة متوافق مع النصوص القانونية من حيث الشكل والمضمون.

وأوضح أن القضية تنتقل بعد صدور قرار محكمة التمييز إلى مرحلتين، تنفيذية ودستورية، مبينا أن المرحلة التنفيذية تبدأ برفع رئيس النيابات العامة ملف القضية والحكم الصادر فيها إلى وزير العدل، الذي يحيله بدوره إلى رئيس الوزراء، مشفوعا برأيه والأدلة والمستندات التي استندت إليها المحكمة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يحيل ملف القضية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأن التوصية بتنفيذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بعقوبة أخرى، قبل رفعه إلى جلالة الملك، فيما تتعلق المرحلة الدستورية بالتصديق الملكي على حكم الإعدام، استنادا إلى أحكام المادة 39 من الدستور.

وبين الهلسة أن المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تمنح مجلس الوزراء صلاحية التوصية بتنفيذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بعقوبة أخرى، على أن يصدر القرار النهائي بالإرادة الملكية السامية.

ولفت إلى أن التشريعات لا تحدد إطارا زمنيا لاستكمال هذه الإجراءات، معربا عن توقعه الشخصي بأن تسير بوتيرة سريعة، وأن تصل إلى مرحلة صدور الإرادة الملكية السامية خلال شهر أو أقل.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وصف الهلسة توجه الحكومة لمراجعة المنظومة التشريعية بأنه خطوة حكيمة، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت بعد دراسة ومناقشة مع جهات مختلفة، بهدف تطوير النصوص القانونية وتغليظ العقوبات أو إيجاد بدائل أخرى، إلى جانب تعديل تعريف العمل الإرهابي.

وأكد أن تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الإرهابية من شأنه تعزيز حماية النظام العام والسلم المجتمعي، معربا عن أمله في استكمال التعديلات مسارها التشريعي من خلال مجلس النواب.

وكانت محكمة التمييز قررت المصادقة على حكم محكمة أمن الدولة في قضية الأعمال الإرهابية التي استهدفت كنيسة بلدة حمود في محافظة الكرك، والقاضي بإعدام المتهمين الثلاثة الذين ارتكبوا العمل الإرهابي، كما صادقت على الحكم بسجن متهمين آخرين، الأول لمدة ست سنوات والثاني لمدة ثلاث سنوات.

وبمصادقة محكمة التمييز على الحكم، أصبح القرار قطعيا.