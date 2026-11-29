خبرني - توقع رئيس قسم المناخ في إدارة الأرصاد الجوية أحمد الطيار، ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة صباح الاثنين وأن تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وقال الطيار، لقناة "المملكة" الأحد، إنه من المتوقع مع ساعات ليل الاثنين أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي وأن تهطل الأمطار في الأجزاء الغربية من المملكة وبعض الأجزاء الشرقية.

وأشار إلى أن هذه الهطولات ستستمر حتى ساعات صباح الثلاثاء، إذ ستكون بين خفيفة إلى متوسطة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة العقبة.

وأضاف أن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي آخر مع ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء، يشمل معظم مناطق المملكة وخاصة الشمالية، مع توقعات بأمطار بين المتوسطة والغزيرة في شمال ووسط المملكة، واستمرار الهطولات حتى نهاية الأسبوع.

واستبعد الطيار أي هطول ثلجي خلال الأسبوع الحالي، بحسب التحليلات الأولية للنماذج العددية.