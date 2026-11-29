خبرني - يمكن لتفجير قنبلة ننوية في الفضاء أن يعطل كل الأقمار الصناعية تقريباً، ويقطع التيار الكهربائي على الأرض ويشعل فتيل حرب نهاية العالم.

في خضم السباق المحموم بين القوى الكبرى لعسكرة الفضاء، وتصاعد التهديدات النووية على الأرض بفعل الأزمات المتلاحقة، رسمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سيناريو كارثياً لتفجير قنبلة نووية في الفضاء.

تفترض الصحيفة إقدام روسيا على تفجير قنبلة محمولة على قمر صناعي، لكن بمعزل عن هوية الفاعل، ماذا سيحدث لحظة الانفجار؟

من على الأرض، لن يبدو المشهد سوى وميضٍ ساطعٍ خاطف في السماء؛ غير أن الخطر الحقيقي يكمن فيما لا يُرى: "نبضة كهرومغناطيسية" مدمرة تشق الفضاء لتعطب إلكترونيات الأقمار الصناعية، وتندفع نحو الأرض فتشل شبكات الطاقة وتفجر خطوط الكهرباء، لتغرق مدن بأكملها في ظلام دامس، وتنهار معها شبكات الاتصالات وخدمات الطوارئ بالكامل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن الانفجار سيكون عشوائياً؛ وسيدمر الأقمار الصناعية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأيضا المملكوكة لروسيا وحلفائها في الصين وكوريا الشمالية.

وسيخلق الانفجار حزاماً إشعاعياً فوق الأرض يتوسع تدريجياً، ليعطل المزيد من الأقمار الصناعية وفي غضون أسبوع ستكون 98% من هذه الأقمار خارج الخدمة، مما يعني نهاية نمط الحياة الذي نعرفه.

ورغم أن هذا السيناريو يبدو وكأنه من قصص الخيال العلمي، إلا أن القادة العسكريين في الغرب يخشون أن يتحول قريباً إلى واقع مرعب، وذلك بعد تقارير حول استعداد روسيا لإطلاق سلاح نووي إلى المدار الفضائي.

وزعمت وكالة الاستخبارات الألمانية أن السلاح الروسي الفضائي الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "سبوتنيك-إس"، قد يكون جاهزاً للإطلاق في غضون شهرين فقط.

وقبل أيام، قال مارك روته، الأمين العام للناتو "سنحرص دائماً على الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف ويشمل ذلك ضمان أمننا فيما يتعلق بالمجال الفضائي".

ويأتي هذا التطور في وقت تتسابق فيه الدول لتعزيز قدراتها العسكرية في الفضاء، حيث يرى قادة الدفاع فيه ساحة معركة مستقبلية.

ورغم بعض التشكيك بشأن امتلاك روسيا لهذا السلاح النووي الفضائي الفتاك، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن تفجير مثل هذا "السلاح المروع" في المدار قد يخلف آثاراً كارثية طويلة الأمد.

ووصف جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، مثل هذا السلاح بأنه "سيناريو الكابوس المطلق" وأوضح آرون بيتمان، المؤرخ والخبير في سياسات الفضاء بجامعة جورج واشنطن، أن أعداداً كبيرة من الأقمار الصناعية قد يتم تدميرها "بضربة واحدة"، مما يؤدي إلى شلل عالمي.

وأشار إلى أن الأقمار الروسية نفسها ستتعرض للدمار وتابع "حتى لو لم تستخدم روسيا سلاحاً نووياً فضائياً فقد تنظر إلى نشره كأداة ضغط جديدة".

ومن الصعب التنبؤ بالحسابات الروسية المتعلقة بقرار استخدام مثل هذا السلاح لكن وضع سلاح نووي في الفضاء يعد أمراً غير قانوني، ويشكل انتهاكاً لـ "معاهدة الفضاء الخارجي" التي وقعت عليها 118 دولة، بينها روسيا.

ويرى خبراء أن امتلاك القدرة على إطلاق جهاز كهذا قد يكون وسيلة للكرملين لاستعراض قوته، وقالت فيكتوريا سامسون، مديرة برامج الأمن والاستقرار في الفضاء لدى مؤسسة "سيكيور وورلد" إن روسيا "تمتلك إرثاً تاريخياً كقوة فضائية كبرى يعود إلى الحقبة السوفياتية؛ وهو أمر يفخرون به كثيراً، ولا أعتقد أنهم سيتخلون عنه بسهولة".

من ناحية أخرى، فإن التأثير الذي قد يحدثه تفجير نووي في الفضاء على البنية التحتية الحيوية على الأرض ليس سراً، بل هو أمر معروف منذ زمن طويل واتضح في التجربة النووية الأمريكية سيئة السمعة "ستارفيش برايم" التي أُجريت في أوائل ستينيات القرن العشرين؛ إذ كانت أكبر اختبار من نوعه على ارتفاع شاهق.

فعند تفجير القنبلة على ارتفاع نحو 400 كيلومتر، تسبب ذلك في تعطيل ثلث الأقمار الصناعية في العالم، بينما أدى النبض الكهرومغناطيسي الناتج عن الانفجار إلى إتلاف 300 مصباح من مصابيح الشوارع في جزر هاواي.

ومع مرور الوقت، تراجع الاهتمام بهذا المفهوم خلال الحرب الباردة؛ في ظل وجود وسائل أكثر فاعلية لتعطيل الأقمار الصناعية في مداراتها.

لكن الشكوك حول طموحات روسيا في نشر أسلحة فضائية عادت لتثير الاهتمام في 2022، مع إطلاق القمر الصناعي التجريبي "كوزموس 2553" ورجحت مصادر أمريكية وقتها أن يكون بمثابة تجربة أولية لنشر سلاح نووي في المدار لكن القمر لم يحقق أهدافه، ويُعتقد حالياً أنه خارج الخدمة.

ويرى الخبراء أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا تستعد فعلياً لوضع جهاز كهذا في المدار، أم أنها تكتفي بمواصلة إجراء تجارب مشابهة لتجربة "كوزموس 2553".

وشكك العلماء في الجدوى العملية لتفجير جهاز في الفضاء وقال مارك ميلاميد، نائب رئيس برنامج السياسة النووية العالمية في منظمة "مبادرة التهديد النووي" إن "استخدام سلاح نووي في الفضاء سيؤدي إلى أضرار واسعة النطاق وعشوائية للغاية، مما يجعله أمراً سيئاً للجميع" وأضاف "لا يمكن اعتباره سلاحاً موجها ضد خصم بعينه".

وتوصلت دراسة أجرتها جامعتا "ويسكونسن-ماديسون" و"برينستون" الأمريكيتان إلى أن تفجير قنبلة نووية على ارتفاع يبلغ حوالي 300 ميل سيؤدي إلى تدمير فوري لنحو 3% من الأقمار الصناعية البالغ عددها 16,000 قمر صناعي في المدار.

وفي غضون أسبوع واحد، سيؤدي الحزام الإشعاعي الناتج عن ذلك إلى جعل 98% من الأقمار الصناعية غير صالحة للاستخدام فضلا عن الآثار الكارثية لأي تقنية تعتمد على الأقمار الصناعية مثل أنظمة الملاحة (جي بي إس)، والاتصالات، ورصد الأحوال الجوية.

كما ستتأثر الذخائر الغربية الموجهة بدقة، إلى جانب المسيرات العسكرية والاتصالات بين الجنود والطائرات والدبابات ومراكز القيادة.

وأجرى "مركز الألعاب الحربية الألماني" التابع لجامعة هيلموت شميت للقوات المسلحة الاتحادية في هامبورغ محاكاةً للهجوم واجهت المحاكاة مشكلات خطيرة تتعلق بتوفير الإمدادات للسكان.

وقال مدير المشروع فيليب يان شيفر "في أسوأ السيناريوهات، قد نشهد أعمال نهب أو شغب، من النوع الذي لا نراه إلا في أفلام الكوارث".

وخلص المشروع إلى أن ألمانيا تفتقر إلى خطة "جاهزة للتنفيذ الفوري" للتعامل مع "تعطل طويل الأمد للخدمات المعتمدة على الفضاء".

وأصدرت الولايات المتحدة لأول مرة تحذيراً داخلياً في فبراير/شباط 2023 يفيد بأن موسكو تعمل على وضع سلاح نووي في الفضاء وهو ما وصفه مشرعون أمريكيون بأنه "تهديد خطير للأمن القومي".

وبعد عام، اتهمت الولايات المتحدة روسيا مجدداً بتطوير سلاح مضاد للأقمار الصناعية "يعمل من الفضاء" ومزود برأس حربي نووي، وهو ما نفاه الكرملين.

والشهر الماضي، نشرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تقريراً جاء فيه "تعمل روسيا على تطوير قمر صناعي مصمم لحمل سلاح نووي".

وتعد الولايات المتحدة والصين من بين الدول التي تخطط لنشر أسلحة أخرى في الفضاء لكن من غير المرجح أن تكون نووية.