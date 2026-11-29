خبرني - من رخصة قيادة تاريخية لأحد رواد النقل في الأردن إلى الجيل الجديد من التجار.. حكاية عائلة جعلت من السمعة الطيبة والعمل والأمانة عنواناً لمسيرتها.

ليست كل الحكايات التجارية تبدأ برأس المال، فبعضها يبدأ باسم صنعته الأمانة، ورسخته الثقة، وحفظته الأجيال.

وفي ذاكرة عمّان التجارية، تبرز عائلة أبو الراغب بوصفها واحدة من العائلات التي ارتبط تاريخها بقطاعي النقل والتجارة، منذ البدايات الأولى لتشكل الحياة الاقتصادية في إمارة شرق الأردن.

ومن هذا الإرث العائلي، ينطلق حمزة هيثم أبو الراغب، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ضمن كتلة الوفاء، حاملا اعتزازا بتاريخ عائلته، وإيمانا بأن المحافظة على الإرث التجاري لا تكون باستذكار الماضي وحده، وإنما بالبناء عليه والعمل من أجل المستقبل.

وتعود جذور هذه الحكاية إلى المرحوم الحاج شريف أسعد محمد أبو الراغب، أحد مؤسسي قطاع النقل في الأردن، الذي ارتبط اسمه بالتجارة والعمل في مرحلة كانت فيها الطرق محدودة والإمكانات متواضعة، لكن الإرادة والعزيمة كانتا أساس بناء الأعمال وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وتحتفظ العائلة بوثيقة تاريخية لرخصة قيادة صادرة في المملكة الأردنية الهاشمية، تعكس امتداد ارتباطها المبكر بقطاع النقل، فيما تروي العائلة أن أحد أفرادها كان أول سائق مرخص في إمارة شرق الأردن، في شهادة عائلية على عمق حضورها في هذا القطاع.

ولم تتوقف المسيرة عند النقل، بل امتدت إلى تجارة الإطارات من خلال محلات شريف أبو الراغب لتجارة الإطارات، وصولا إلى شركة أبناء هيثم أبو الراغب لتجارة الإطارات، لتبقى المهنة حاضرة عبر الأجيال، ويظل الاسم مرتبطا بالعمل التجاري والثقة والالتزام.

ويرى حمزة أبو الراغب أن القيمة الحقيقية لأي إرث تجاري لا تكمن في عدد السنوات التي مضت، بل في المبادئ التي بقيت حية رغم تغير الظروف والأسواق، وفي مقدمتها الصدق في التعامل، واحترام التاجر، والمحافظة على الثقة التي تشكل أساس العلاقات الاقتصادية.

ويؤكد أن ترشحه ضمن كتلة الوفاء يأتي انطلاقا من إيمانه بأهمية أن تكون غرفة تجارة عمّان قريبة من التجار، مدركة لتحدياتهم اليومية، وقادرة على تمثيل مصالحهم والدفاع عنها، خصوصا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية التي تشكل جزءا مهما من النسيج التجاري الأردني.

ويضيف أن التجار الذين أسهموا في بناء اقتصاد عمّان عبر عقود طويلة يستحقون غرفة قوية تواكب تطور الأسواق، وتدعم استمرارية أعمالهم، وتفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي.

وبين إرث الأجداد وطموح الأحفاد، تتواصل حكاية أبو الراغب، لا باعتبارها مجرد تاريخ عائلي، بل نموذجا لقيمة الاستمرارية في التجارة الأردنية؛ فالأسماء الكبيرة لا تصنعها السنوات وحدها، وإنما تحفظها المواقف، وتؤكدها الإنجازات.

ومن هنا، يحمل حمزة أبو الراغب إلى انتخابات غرفة تجارة عمّان رسالة تتجاوز الاعتزاز بالماضي، عنوانها أن الوفاء للإرث الحقيقي يكون بالعمل، وأن خير ما يقدمه الجيل الجديد لمن سبقوه هو أن يضيف إلى تاريخهم إنجازا جديدا.

حمزة أبو الراغب.. من جذور راسخة في تاريخ التجارة الأردنية، إلى طموح جديد عنوانه "من التمثيل إلى التأثير" .