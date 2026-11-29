خبرني - خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 70-99، في المباراة التي أقيمت، الأحد، في صالة كاريسما أرينا في ماليزيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

واستقر المنتخب الوطني في المركز الخامس بالمجموعة برصيد 15 نقطة، متساويا مع المنتخب الفلبيني صاحب المركز الرابع، الذي يتقدم بفارق المواجهات المباشرة.

وتبقت للمنتخب الوطني مباراتان في التصفيات، يلتقي خلالهما منتخبي الفلبين ونيوزيلندا في الفلبين، بعد منتصف شباط المقبل، حيث يتطلع لتحقيق الفوز فيهما لتعزيز فرصه في المنافسة على بطاقة أفضل مركز رابع بين المجموعتين.