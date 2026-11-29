خبرني - أعلنت شركة عقارية في لبنان عرض فيلا الفنانة الراحلة صباح وسيارتها للبيع مقابل مليوني دولار، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت خلاله العقارين المرتبطين بواحدة من أشهر نجمات الغناء والسينما في العالم العربي.

فيلا صباح وسيارتها معروضتان للبيع في لبنان

وظهرت الفيلا في مقطع الفيديو المتداول، إلى جانب سيارة الفنانة صباح، إذ قدمت الشركة العقارية إعلانًا ترويجيًا لعرض العقارين للبيع، محددة السعر الإجمالي بنحو مليوني دولار.

واستعرض الإعلان الفيلا والسيارة، مشيرًا إلى ارتباطهما بالفنانة اللبنانية الراحلة، التي عُرفت بلقب «الشحرورة»، واحتلت مكانة بارزة بين نجمات الغناء والتمثيل في العالم العربي.

وحظي الإعلان باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا محبي صباح، نظرًا إلى ارتباط الفيلا والسيارة بذكريات الفنانة التي قدمت أعمالًا غنائية وسينمائية ومسرحية على مدار عقود.

وتفاعل المتابعون مع الصور ومقطع الفيديو المنشورين، اللذين كشفا عن عرض ممتلكات الفنانة الراحلة للبيع، وسط اهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالفيلا والسيارة وسعرهما المعلن.

صباح.. من طفولة محبة للفن إلى النجومية

وُلدت المطربة صباح في لبنان يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1927، وظهر شغفها بالغناء والتمثيل منذ سنوات طفولتها، قبل أن تلفت موهبتها انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر، التي قررت التعاون معها في مجموعة من الأعمال السينمائية.

ومع تلك المشاركات، بدأت صباح طريقها نحو الشهرة، وكانت القاهرة المحطة الأبرز في انطلاقتها الفنية، بعدما انتقلت إليها للعمل في السينما المصرية، وشاركت في فيلم «القلب له واحد» عام 1945.

وجمعت صباح في هذا العمل تعاونًا فنيًا مع الموسيقار رياض السنباطي، الذي تولى تدريبها فنيًا ووضع ألحان الأغاني التي قدمتها ضمن أحداث الفيلم، لتبدأ مرحلة جديدة في تجربتها الفنية داخل مصر.

85 فيلمًا و3500 أغنية في مشوار صباح

نجحت صباح في تثبيت حضورها داخل الوسط الفني المصري، وأصبحت من الوجوه البارزة في مجالي الغناء والسينما، كما تعاونت مع عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم فريد الأطرش ورشدي أباظة ومحمد فوزي وأحمد مظهر.

ولم تقتصر موهبة صباح على الغناء والتمثيل السينمائي، بل امتدت إلى المسرح الغنائي، إذ قدمت خلال مشوارها نحو 85 فيلمًا مصريًا ولبنانيًا، إلى جانب ما يقرب من 3500 أغنية، وعشرات المسرحيات الغنائية.

وقدمت الفنانة الراحلة أعمالًا متنوعة بين السينما والغناء والمسرح، لتصبح واحدة من الأسماء المعروفة في تاريخ الفن العربي، وتحظى بشهرة واسعة في مصر ولبنان وعدد من الدول العربية.