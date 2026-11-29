خبرني - أكد وزير البيئة، أيمن سليمان، أن التغير المناخي بات واقعاً يعيشه الأردن فعلياً، ما يتطلب الانتقال من الحديث عن احتمالاته إلى تعزيز المرونة وبناء أنظمة إنذار مبكر ورفع جاهزية المدن والمجتمعات المحلية، في ظل شح المياه والجفاف وتدهور الأراضي وارتفاع درجات الحرارة، حيث يرتفع حوض البحر الأبيض المتوسط بمعدل 20% عن أي منطقة أخرى في العالم، الأمر الذي يزيد من موجات الجفاف والأمطار الومضية.

وأوضح سليمان خلال جلسة مع اللجنة المالية النيابية أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التخطيط على إعداد استراتيجية للتمويل المناخي لتعزيز فرص الأردن في الحصول على التمويل من خارج الحصص المحددة للدول.

وأشار إلى أن الفرص التمويلية التقليدية للأردن محدودة وتعتمد على المساحة وعدد السكان، وأن مخصصات مثل منحة مرفق البيئة العالمي (GEF) البالغة نحو 6 ملايين دولار في الدورة لا تكفي لحجم التحديات البيئية.

ولفت إلى أن تجربة الأردن البيئية في المنطقة ناضجة تؤهله ليكون منصة للتعاون الإقليمي في معالجة التحديات والتغيرات المناخية، موضحاً أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع سوريا والعراق ومصر والبحرين والإمارات وقطر لتعزيز الشراكات والفرص التمويلية.

وعلى صعيد المشاريع الدولية والمحميات والهيكلة، أشار الوزير إلى مشروع الناقل الوطني الممول من صندوق المناخ الأخضر بـ 295 مليون دولار (منها 75 مليوناً دعماً للتكيف و220 مليوناً قرضاً بنسبة 1%)، لكونه يُقرأ كمشروع تكيف مع تغير المناخ وتعتمد 30% من الطاقة المستخدمة فيه على الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى تنفيذ مشروع "جيلامي" (الاسم المختصر لمشروع "الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية في الأردن") لاستعادة النظم البيئية المتدهورة بدعم من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 45 مليون دولار على مدى ثماني سنوات عبر الحديقة النباتية الملكية ومؤسسة سمو الأميرة عالية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومشاريع إعادة تأهيل البادية والحصاد المائي والري الذكي، واستكمال تقرير المساهمات الوطنية المقدم في أنطاليا والمتضمن نحو 120 مشروعاً بصورة قابلة للتمويل، وتقديم مشروعين للتكيف بقيمة 7 ملايين دولار ومشروع إقليمي لتكيف الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 100 مليون دولار بالشراكة مع مصر والعراق ولبنان، فضلاً عن مشاريع الطاقة الخضراء والصحة التي تتجاوز 150 مليون دولار في المرحلة القادمة.

وأكد تخصيص مليون دينار من صندوق حماية البيئة العام المقبل لدعم وتأهيل المحميات للوصول إلى هدف 10% من مساحة المملكة محميات طبيعية مقارنة بـ 5.6% حالياً، عبر العمل في اليرموك وبركة العرايس وواحة الأزرق والموجب وضانا والبترا، مشيراً إلى تسجيل محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو وتوقيع الأردن اتفاقية المحيطات (BBNJ) كالدولة رقم 60 لحفظ الحقوق في المياه خارج الحدود الإقليمية، ومراجعة خطط النمو الأخضر والأزرق مع الوزارات، إلى جانب إعادة هيكلة وتوصيف الوظائف في الوزارة (التي تضم نحو 300 موظف و14 مركزاً في المحافظات) وتوزيع الكوادر على المحافظات، ورفع مخصصات الإدارة الملكية لحماية البيئة لتنفيذ القانون إلى مليون دينار سنوياً بدلاً من 900 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالرقابة البيئية وإدارة النفايات، كشف الوزير عن مراجعة منظومة رقابة جودة الهواء التي تضم حالياً 27 محطة في المحافظات، والعمل على زيادتها إلى نحو 36 محطة مزودة بمحطات طقس صغيرة لمراقبة عناصر الطقس، تشمل تركيب محطة في بلدية المفرق وأخرى جديدة في الزرقاء، والتباحث لإقامة محطة في الكرك وأخرى جنوب الصناعات في البحر الميت، إضافة إلى ربط 3 محطات في العقبة بموقع الوزارة عبر نظام قياس مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى إحالة عطاء تطوير مكب النفايات الخطرة بقيمة تقارب 4 ملايين دينار ومنح إذن الأشغال ومباشرة المقاول العمل لاستقبال ومعالجة وإعادة تصدير مختلف أنواع النفايات بما فيها الطبية والخطرة والإلكترونية وبطاريات السيارات الكهربائية والهجينة، مع التوجه مستقبلاً لإدارته من قبل طرف ثالث وإشراف الوزارة، إلى جانب دراسة نموذج "زيرو ويست" (Zero Waste) لقطاع الشمال (35 بلدية)، وتجربة إدارة النفايات الصلبة مع القطاع الخاص في العقبة وخفض التكاليف، ودراسة مراكز التدوير بالتعاون مع أمانة عمان والمحافظات، وإنشاء خمس محطات لاستبدال النفايات مقابل نقاط شراء في حدائق بعمان و220 آلة في المولات ومراكز التسوق بمختلف المحافظات لتشجيع الفرز المنزلي.

وأضاف سليمان أن الوزارة خصصت نحو 1.5 مليون دينار لاستراتيجية النظافة لعامي 2026 و2027 لدعم وتحسين البنية التحتية في المحافظات وتوزيع حاويات وسلال على البلديات والمخيمات.

كما خصصت مليون دينار لوزارة العمل ضمن مشروع الإنتاج البيئي لإنتاج نحو 1.5 إلى 1.6 مليون كيس قماشي وتوزيعها مجاناً بمعدل كيسين لكل عائلة للحد من استخدام البلاستيك بعد تجربة أولية في الرمثا، إلى جانب تشجيع الفرز في المدارس، وتخصيص 120 ألف دينار للتدريب والتأهيل ضمن اتفاقية مع الجمعية العلمية الملكية لإعداد مدربين لإدارة المحطات.