مع انطلاق الانتخابات الإسبانية اليوم الأحد 29 تشرين الثاني، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، ليس فقط لجهة الحزب الذي سيقود الحكومة المقبلة، بل أيضاً لما قد تحمله المرحلة السياسية القادمة من توجهات تجاه دول الجوار، وفي مقدمتها المغرب. فالعلاقات بين مدريد والرباط تجاوزت إطار العلاقات الثنائية التقليدية، لتصبح جزءاً من حسابات أوسع تتصل بالأمن والاقتصاد والهجرة والتوازنات في غرب المتوسط، فضلاً عن قضية الصحراء المغربية التي تشكل أحد أبرز ملفات العلاقة بين البلدين.

فقبل أيام من الانتخابات، أعاد سانشيز التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مدافعاً عن التحول الذي اتخذته حكومته عام 2022. واعتبر في مقابلة مع صحيفة «إنفو ليبري» أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل صيغة واقعية لإنهاء نزاع استمر خمسين عاماً، وتحظى بدعم غالبية الدول الأوروبية وأطراف واسعة داخل الأمم المتحدة.

قد يبدو هذا التصريح امتداداً لموقف معروف، لكن توقيته يحمل دلالة سياسية؛ إذ اختار سانشيز الدفاع عن أحد أبرز قرارات سياسته الخارجية في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، في وقت تتباين فيه مواقف الأحزاب الإسبانية من المغرب، وتطرح فيه العلاقة مع الرباط ضمن النقاش حول خيارات الحكومة المقبلة.

وما يلفت الانتباه أن المغرب بات حاضراً في النقاش السياسي الإسباني عبر ملفات تتجاوز قضية الصحراء، لتشمل الهجرة والحدود والتجارة والصيد البحري وسبتة ومليلية، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم 2030. وتختلف الأحزاب في طريقة التعامل مع هذه الملفات؛ فالاشتراكيون يدافعون عن نهج حكومة سانشيز في قضية الصحراء، بينما يطرح الحزب الشعبي إعادة التوازن في علاقات إسبانيا مع المغرب والجزائر، مع التمسك بالمسار الأممي. أما فوكس فيتبنى خطاباً أكثر تشدداً في قضايا الحدود والهجرة والسيادة، في حين ترفض قوى يسارية، وفي مقدمتها بوديموس، التحول في الموقف الإسباني من الصحراء.

وصحيح أن الانتخابات الحالية تتركز أساساً على قضايا تهم المواطن الإسباني في حياته اليومية، مثل السكن وتكاليف المعيشة والاقتصاد والهجرة، لكن نتائجها ستنعكس أيضاً على سياسة الحكومة المقبلة تجاه الدول المجاورة. ويأتي المغرب في مقدمة هذه الدول، بحكم الجوار الجغرافي وتشابك المصالح، وارتباط عدد من الملفات التي تهم إسبانيا بالتعاون المباشر مع الرباط.

وهنا أرى أن أهمية المغرب في الحسابات الإسبانية لا تنبع فقط من موقعه في قضية الصحراء، وإنما من أن العلاقة معه أصبحت مرتبطة بأسئلة أوسع: كيف تحمي إسبانيا مصالحها في جنوب المتوسط؟ وكيف تتعامل مع التحولات في إفريقيا ومنطقة الساحل؟ وما نوع الشراكات التي تحتاجها في مواجهة تحديات الهجرة والأمن والطاقة؟

فالمغرب يوسع حضوره وشراكاته الإفريقية والدولية، ويعمل على تطوير بنيته الاقتصادية ومشروعاته الاستراتيجية، في وقت تبحث فيه الدول الأوروبية عن شركاء موثوقين في محيطها الجنوبي. وهذا ما يجعل العلاقة المغربية الإسبانية تتجاوز مفهوم الجوار التقليدي، وتضعها أمام مصالح متشابكة لا يمكن التعامل معها بمنطق الخلافات السياسية وحدها.

أما الصحراء باعتبارها القضية المركزية في العلاقات، فقد شكلت اختباراً واضحاً لاختلاف الرؤى الحزبية. فقرار حكومة سانشيز عام 2022 لم يكن مجرد تغيير في الموقف الدبلوماسي الإسباني، بل نقل العلاقة مع المغرب إلى مرحلة جديدة، وأعاد طرح موقع إسبانيا في التعامل مع النزاع. ومع التطورات التي شهدها الملف في مجلس الأمن، واتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، أصبح الموقف الإسباني جزءاً من نقاش أوروبي ودولي يتجاوز حدود العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى احتمال تغير الحكومة باعتباره حكماً مسبقاً على مستقبل العلاقة مع المغرب؛ فهناك فرق بين المواقف التي تتبناها الأحزاب أثناء المنافسة الانتخابية، وبين القرارات التي يتعين على أي حكومة اتخاذها عندما تصبح مسؤولة عن إدارة الدولة ومصالحها وعلاقاتها الخارجية.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل مع المشهد الحزبي الإسباني بكل مكوناته، وعدم حصر التواصل في الحزب الحاكم، بل توسيع القنوات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية مع مختلف القوى، بما يضمن استمرار الحوار والمصالح المشتركة مهما تغيرت الحكومات.

وفي تقديري، فإن ما تكشفه الانتخابات الإسبانية هو أن المغرب أصبح حاضراً في نقاش يتصل بمستقبل السياسة الخارجية الإسبانية، وليس فقط بملف الصحراء. وهذا تحول مهم في طبيعة العلاقة بين البلدين، ويعكس اتساع الملفات التي باتت تربط مصالحهما، من الاقتصاد والتجارة إلى الأمن والتعاون الإقليمي.

فالتنافس الحزبي حق مشروع في الحياة السياسية، لكن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تبقى أسيرة هذا التنافس. ولا يمكن قراءة مستقبل الشراكة الإسبانية المغربية بمعزل عن التحولات الأمنية في جنوب المتوسط ومنطقة الساحل، حيث يكتسب المغرب أهمية متزايدة في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وشبكات التهريب والجماعات المتطرفة، وتأمين المجال البحري. وتزداد أهمية هذا الدور في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو في الصحراء، وما قد تفرضه من ترتيبات سياسية وأمنية جديدة. فاستقرار المغرب يرتبط أيضاً بأمن أوروبا ومصالحها في ضفتها الجنوبية، وهو ما يجعل الحفاظ على شراكة متوازنة مع الرباط مصلحة استراتيجية إسبانية وأوروبية، تتجاوز نتائج الانتخابات وتبدل الحكومات.

