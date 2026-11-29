خبرني - أكد وزير البيئة أيمن سليمان، الأحد، أن تدوير النفايات في الأردن يتراوح بين 7% و25% وفق الدراسات مع وجود فرص لمضاعفته.

وأضاف سليمان، ردا على استفسارات النواب، أن هناك توجها للاستفادة من الغازات والانبعاثات الناتجة عن النفايات مستقبلا، وتحويل مواقع قديمة إلى مساحات خضراء.

ولفت إلى أهمية توسيع الكوادر الرقابية في المحافظات لتعزيز التفتيش البيئي، موضحا أن الوزارة اعتمدت الجمعية العلمية الملكية كجهة موثوقة ومعتمدة للدراسات والمؤشرات البيئية بما يحافظ على البرامج ويرفع كفاءتها.

وشدد سليمان على خطورة وجود النفايات الطبية ضمن النفايات المنزلية لما يشكله ذلك من أثر صحي مباشر على العاملين في الفرز وعلى نبّاشي النفايات وعائلاتهم، داعياً إلى الاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة كالتحويل الحراري عالي الحرارة بدلا من الحرق التقليدي لتقليص الحجم وتحويل المخلفات إلى رماد آمن بيئيا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز موارد صندوق حماية البيئة وتفعيل المسؤولية البيئية للأنشطة الصناعية، وتطوير التشريعات والأنظمة ضمن خطة "إرادتي" لضمان صلاحيات الرقابة والضابطة العدلية وإيرادات الصندوق، مؤكدا أن فرص التمويل البيئي والمناخي قائمة ومستمرة وأن الأردن قادر على استقطاب المنح والمشاريع المشتركة إقليمياً ودولياً.

وأكد سليمان أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تركز على التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز منظومة إدارة النفايات، وتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف المحافظات، مشددا على أن "الحل الدائم للتحديات البيئية يكمن في التكنولوجيا" وتطوير الأطر التشريعية والرقابية.

وعن الحافلات الكهربائية، أوضح سليمان أن لدى الوزارة هدفا بعيد المدى، خلال 10 إلى 15 عاما، يتمثل في استبدال الحافلات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية لضمان بيئة خالية من الانبعاثات، لافتا إلى وجود تفاهمات مع وزير النقل لإنجاز هذا الاستبدال ضمن منظومة كهربائية متكاملة.

وأشار إلى أن مصلحة القطاع البيئي ترتكز على عدة محاور، أبرزها خروج النفايات والمواد التي يمكن الاستفادة منها خارج المملكة نحو الدول الراغبة باستخدامها، مؤكدا أهمية فتح باب التصدير للسيارات المستبدلة نظرا لاعتدال أسعارها وإمكانية استفادة الدول التي لا تمتلك بنية كهربائية كافية أو تعتمد على النفط منها، إلى جانب تشجيع تصدير النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير مثل البطاريات وقصاصات الأقمشة بعد ترخيص شركات للجمع وإعادة التصدير، وإعفاء قصاصات الأقمشة من الرسوم الجمركية لتسهيل خروجها.

وفيما يتعلق ببرنامج التشجير الوطني ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بين سليمان أن الخطة تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة، إذ تمت زراعة نحو 4 ملايين شجرة، متقدما بالوتيرة السنوية المحددة بمليون شجرة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية والبيئية لإنشاء غابات جديدة، من بينها أرض تابعة للأمن العام بمساحة ألفي دونم في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الاستفادة من تجربة مشروع "جذور" في الكرك الذي أثمر عن زراعة نحو 1.25 مليون شجرة مثمرة وتوزيع منتجاته للأسر العفيفة عبر الديوان الملكي الهاشمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تجميل مداخل المحافظات وإنشاء حدائق نموذجية باستخدام المياه المعالجة ومياه الري، مشيرا إلى مشاريع قائمة ومستقبلية في الزرقاء ومعان والمفرق ومدينة عمرا، حيث صُممت حديقة بيئية لتكون جزءا من البنية التحتية منذ المراحل الأولى.