خبرني - يحتفل الفنان الليبي حميد الشاعري، الأحد ، بعيد ميلاده الخامس والستين، بعدما ارتبط اسمه بتجديد الأغنية العربيةخلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، وقدم أعمالا موسيقية تركت حضورا واضحا لدى جمهوره.

حياة «الكابو» لا تقتصر على الاستوديوهات والحفلات، إذ يشكل أبناؤه الأربعة وعلاقته بهم جانبا أساسيا من حياته الخاصة، لا سيما رؤيته في التربية وحرصه على منحهم حرية اختيار المجالات التي تناسب اهتماماتهم.

لدى حميد الشاعري أربعة أبناء، هم نديم ونبيلة ونورا ونوح، وتحدث في لقاءات تلفزيونية سابقة عن مكانتهم في حياته، واصفا علاقته بهم بأنها من أجمل العلاقات التي يعيشها.

وأوضح أنه اعتاد منذ طفولتهم تشجيعهم على التعبير عن آرائهم، من دون فرض شخصيته أو اختياراته عليهم، مشددا على ضرورة أن يتمتع كل منهم باستقلاليته، وأن يكون قادرا على تكوين شخصيته الخاصة.

وأشار إلى أنه قد يبدو قليل الكلام معهم في بعض الأحيان بسبب خوفه الشديد عليهم، لكنه يحرص في المقابل على منحهم المساحة الكافية لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم، دون تدخل متواصل في تفاصيل حياتهم.

أبناء حميد الشاعري اختاروا مجالات مختلفة

رغم ارتباط اسم حميد الشاعري بالموسيقى لعقود، فإن أبناءه لم يتجهوا جميعا إلى المجال الفني نفسه، إذ اختار كل منهم التخصص الذي يتناسب مع اهتماماته وميوله.

اتجهت ابنته نبيلة إلى الغناء، مع اهتمام بتقديم أعمال باللغة الإنجليزية، وطرحت عددا من الأغنيات، من بينها «Better Than Me» و«So Suddenly».

أما نجله نديم، فاختار العمل في التلحين والتوزيع الموسيقي، وقدم ألحانا من بينها أغنية «يا ملاك الحسن» للفنان المصري عمرو دياب.

وفي مجال مختلف، تعمل ابنته نورا في الإعلام، إلى جانب اهتمامها بالفن التشكيلي والرسم، بينما اختار نجله نوح العمل خلف الكاميرا، واتجه إلى الإخراج، وشارك مساعدا للمخرج في مسلسل «30 يوما».

وتحدث حميد الشاعري عن تنوع اهتمامات أبنائه واختلاف أذواقهم ومدارسهم الموسيقية، موضحا أنه لا يفرض عليهم رؤيته أو نصائحه الفنية، خاصة أنهم لا يرغبون في تقليده لمجرد أنه والدهم، وهو ما يتفهمه ويحترمه.

الجانب العاطفي في شخصية «الكابو»

تكشف تصريحات حميد الشاعري عن ارتباطه العاطفي الكبير بأبنائه، ومن التعبيرات التي استخدمها للتعبير عن هذه العلاقة تشبيهه الابن بـ«كبده»، في إشارة إلى قربه الشديد من قلبه ومكانته لديه.

كما يشارك بين الحين والآخر صورا عائلية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحظات تجمعه بأبنائه، وتمنح متابعيه لمحات من حياته الخاصة بعيدا عن الحفلات والاستوديوهات.

تعتمد رؤية حميد الشاعري في تربية أبنائه على احترام استقلاليتهم، وعدم اعتبار نجاحه في المجال الفني نموذجا يتعين عليهم تكراره. فلم يحاول توجيههم جميعا إلى الموسيقى، بل ترك لكل منهم حرية اكتشاف موهبته واختيار المجال الذي يرغب في العمل به.

ويظهر هذا التوجه في تنوع المجالات التي اتجه إليها أبناؤه، بين الغناء والتلحين والإعلام والإخراج، إذ حرص على أن يخوض كل منهم تجربته الخاصة، ويكون له توجه مستقل، بعيدا عن المقارنة بتجربته الفنية.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج حميد الشاعري خمس مرات، وكشف خلال لقاء تلفزيوني سابق عن بعض التفاصيل المتعلقة بتجاربه الزوجية.

وأوضح أن زواجه الأول كان من فتاة إنجليزية، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، واستمر عاما واحدا. وبعد ذلك تزوج للمرة الثانية من ابنة عمه، وكان يبلغ آنذاك 19 عاما، لكن الزواج انتهى بالانفصال عقب مغادرته ليبيا.

أما الزيجتان الثالثة والرابعة، فكانتا من سيدتين أردنيتين، وانتهتا أيضا بالانفصال، بينما كانت الزيجة الخامسة من صوفيا رشاد، التي تحمل الجنسيتين المصرية والكندية.

وأنجب حميد الشاعري أربعة أبناء من زيجاته، هم نديم ونبيلة ونورا ونوح، وقد اتجه كل منهم إلى مجال مختلف، فيما يحرص الفنان على منحهم حرية اختيار طريقهم، بعيدا عن شهرته ونجاحه في عالم الموسيقى.