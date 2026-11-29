خبرني - كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو السبب الرئيسي وراء رحيله عن برشلونة الإسباني إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل نحو 30 عاما.

وكان رونالدو انتقل وهو في العشرين من عمره من آيندهوفن الهولندي إلى برشلونة مقابل 20 مليون دولار، وأبهر كرة القدم الأوروبية في موسمه الوحيد مع البارسا 1996-1997، بتسجيله 47 هدفًا في 49 مباراة.

لكن بعد عام واحد فقط، انتقل رونالدو بشكل مفاجئ إلى إنتر ميلان، ليكشف في مقابلة ضمن برنامج "ستيك تو فوتبول" على قناة "ذا أوفرلاب"، أن المقابل المالي كان السر وراء الرحيل.

اعترف رونالدو بأنه لم يكن ينوي الرحيل عن برشلونة قائلا: "لم يكن الأمر خياري، لأنني كنت سأختار البقاء في برشلونة دائما، لكنهم قرروا عكس ذلك".

وأضاف: "في نهاية عام 1996، توصلنا إلى اتفاق لتجديد عقدي.. وقعنا العقد الجديد، لكن بعد 3 أو 4 أيام تراجعوا عن قرارهم وقالوا: (لا، لا نستطيع دفع هذا المبلغ.. علينا بيعك إن أردت)، فقلت لهم أريد البقاء، لكن يجب أن يكون بقائي هنا في مصلحتي ومصلحة برشلونة أيضا".

وأكمل: "إنتر ميلان عرض عليّ مبلغًا كبيرًا مرة أخرى، ودفع ما يلزم لأتمكن من الانتقال، لذلك قبلتُ التغيير والتحدي، وبالطبع، كان المبلغ كبيرًا، في عام 1996.. كان لديّ عقد مع برشلونة بمليوني دولار، عرض عليّ إنتر ميلان ثمانية ملايين دولار للانتقال إليه".

وأنهى قائلا: "كان الدوري الإيطالي الأفضل في العالم آنذاك، وكان يضمّ أقوى المدافعين.. أردتُ أن أثبت لنفسي أنني قادر على النجاح هناك.. في الدوري الإسباني، لا أقول إنه أسهل، لكنه مختلف.. كانوا يلعبون دائمًا بخطة 4-4-2 في ذلك الوقت".

يذكر أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي رحل عن برشلونة بعد انتهاء عقده في عام 2021 لأسباب مالية أيضا، بعدما فشل النادي في تجديد عقده لعدم تخطي سقف الرواتب في الليغا، ليقرر البرغوث الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.