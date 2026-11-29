خبرني - مع ارتفاع الذهب كوسيلة للادخار، أصبح التأكد من عيار القطعة قبل شرائها خطوة ضرورية لحماية أموالك؛ فاختلاف العيار عن المعلن قد يقلل قيمة مدخراتك عند البيع على المدى البعيد.

لم يعد شراء الذهب قرارًا يعتمد على جمال القطعة أو لمعانها فقط، بل أصبح اختيارًا ماليًا يحتاج إلى التحقق من جودة المعدن ونسبة الذهب الخالص فيه، فقد تبدو بعض المشغولات الذهبية متطابقة في اللون والشكل، رغم اختلاف نسبة الذهب الموجودة داخل كل قطعة.

وتكمن المشكلة في أن القطعة قد تحمل مظهر الذهب الحقيقي، لكنها لا تحتوي على النسبة التي دفع المشتري ثمنها، وعند اكتشاف اختلاف العيار، قد تتراجع القيمة الفعلية للقطعة مقارنة بما دفعه المشتري عند الشراء.

لذلك، فإن معرفة كيفية اكتشاف الذهب غير المطابق للعيار تساعدك على اتخاذ قرار أكثر وعيًا قبل دفع أموالك، وتبدأ خطوات التحقق من قراءة دمغة الذهب، ثم فحص العلامات الظاهرة، ومراجعة الوزن والفاتورة، قبل اللجوء إلى الفحص المتخصص عند وجود أي شك.

كيف تكتشف الذهب غير المطابق للعيار من الدمغة؟

تُعد دمغة الذهب أول خطوة للتحقق من العيار المعلن، إذ توضح نسبة الذهب الخالص الموجودة في المشغولة، وتساعد المشتري على معرفة نوع القطعة قبل الشراء.

وتتضمن متطلبات بيع المشغولات الذهبية وجود دمغة واضحة تبين العيار الفعلي، إلى جانب العلامة التجارية، كما يجب أن توضح الفاتورة بيانات القطعة ووزنها وسعرها.

ما الأرقام التي تدل على عيار الذهب؟

تظهر أرقام العيار على بعض المشغولات الذهبية بصيغة الأجزاء في الألف، ويمكن التعرف على معناها من خلال الآتي:

999 أو 24K: ذهب خالص بنسبة تقارب 99.9%.

916 أو 22K: يحتوي على نحو 91.6% من الذهب الخالص.

875 أو 21K: يحتوي على 87.5% من الذهب الخالص.

750 أو 18K: يحتوي على 75% من الذهب الخالص.

ومن المهم عدم الخلط بين أرقام العيار؛ فمثلًا، إذا كانت القطعة معلنة باعتبارها عيار 21، فمن المفترض أن تتوافق دمغتها مع الرقم 875، وليس 750 الذي يشير إلى عيار 18.

هل وجود الدمغة وحده يضمن مطابقة العيار؟

وجود الدمغة يساعد على التحقق، لكنه لا يغني عن الفحص عند وجود شك في القطعة أو مصدرها، لذلك، افحص وضوح الختم، وتأكد من تطابق العيار المكتوب على القطعة مع العيار الموجود في الفاتورة، ولا تعتمد على اللون أو كلام البائع وحده.

كيف تحمي أموالك عند شراء الذهب؟

لا يقتصر التحقق من الذهب على قراءة الدمغة فقط، بل توجد خطوات أخرى تساعدك على اكتشاف العلامات المريبة قبل إتمام عملية الشراء.

1. افحص أطراف القطعة وأماكن الاحتكاك

قد تظهر علامات الطلاء في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر، مثل الحواف والأقفال والمفصلات.

إذا لاحظت اختلافًا واضحًا في اللون بين أجزاء القطعة، أو ظهور لون معدن آخر أسفل السطح، فقد تكون المشغولة مطلية أو مغطاة بطبقة من الذهب، لكن تغير اللون وحده لا يكفي للحكم النهائي على العيار، لذلك ينبغي استخدامه كمؤشر يستدعي فحصًا أدق.

2. قارن وزن القطعة بحجمها

يتميز الذهب بكثافة مرتفعة مقارنة بعدد من المعادن الأخرى، لذلك قد تبدو القطعة الذهبية الحقيقية أثقل من قطعة مقلدة لها الحجم نفسه، وتبلغ كثافة الذهب الخالص نحو 19.3 غرام لكل سنتيمتر مكعب، بينما تقل كثافة الذهب المخلوط بمعادن أخرى بحسب العيار والتركيب.

إذا بدت القطعة خفيفة بصورة غير متوقعة مقارنة بحجمها، فقد يكون ذلك سببًا لطلب فحصها، لكنه لا يثبت وحده أنها غير مطابقة للعيار.

3. راجع لون القطعة وتجانسه

يُفضل فحص لون المشغولة في أكثر من موضع، خاصة عند القفل والحواف والأجزاء التي تحتك بالملابس أو الجلد، قد يكشف اختلاف اللون أو تقشر الطبقة الخارجية عن وجود طلاء، لكن بعض القطع المطلية قد تحتفظ بلون متجانس لفترة طويلة، لذلك لا يمكن الاعتماد على المظهر وحده.

4. انتبه إلى أثر الذهب على البشرة

قد تترك بعض المشغولات التي تحتوي على معادن أخرى آثارًا خضراء أو داكنة على الجلد نتيجة التفاعل مع العرق أو مستحضرات التجميل، لكن ظهور هذه الآثار لا يحدد عيار القطعة بدقة، كما أن عدم ظهورها لا يعني بالضرورة أن الذهب مطابق للعيار المعلن.

اختبارات منزلية تساعدك على اكتشاف الذهب المغشوش

تنتشر عدة اختبارات منزلية لمعرفة الذهب الأصلي، لكنها لا تستطيع تحديد العيار بدقة، وقد تعطي نتائج مضللة في بعض الحالات.

اختبار المغناطيس

الذهب غير مغناطيسي، لذلك فإن انجذاب القطعة بقوة إلى المغناطيس قد يشير إلى وجود معدن مغناطيسي داخلها، لكن عدم انجذابها لا يثبت أنها ذهب أصلي؛ لأن النحاس والفضة وبعض المعادن الأخرى غير مغناطيسية أيضًا، كما قد تحتوي بعض أجزاء القفل على معدن مختلف.

اختبار الخل

يُتداول اختبار الخل باعتباره وسيلة للكشف عن الذهب، لكن عدم تغير لون القطعة لا يضمن مطابقة العيار، فقد تتحمل بعض الطبقات المطلية هذا الاختبار دون ظهور تغير واضح، لذلك، لا يُنصح باعتبار الخل وسيلة حاسمة للحكم على الذهب، خاصة المشغولات الثمينة التي قد تتضرر من التجارب المنزلية.

اختبار الخدش على السيراميك

يعتمد هذا الاختبار على ملاحظة لون الأثر الذي تتركه القطعة عند حكها بسطح خزفي غير مطلي، ولكن الاختبار قد يخدش المشغولة أو يزيل طبقة الطلاء، كما أن لون الأثر لا يحدد العيار بدقة، لذلك لا يُفضل استخدامه على القطع الثمينة أو السبائك.

كيف يؤثر الذهب غير المطابق للعيار على أموالك؟

تظهر الخسارة الاقتصادية عندما يدفع المشتري ثمن قطعة على أساس عيار معين، ثم يتضح أن نسبة الذهب الخالص فيها أقل من النسبة المعلنة، فإذا اشتريت قطعة على أنها عيار 21، بينما كانت في الحقيقة عيار 18، فإن كمية الذهب الخالص الموجودة في كل غرام ستكون أقل.

ويعني ذلك أن القيمة المرتبطة بمحتوى الذهب في القطعة ستكون أقل من المتوقع، وقد ينعكس هذا الفرق على تقييمها عند البيع أو الاستبدال.

كما أن شراء قطعة غير مطابقة للعيار قد يجعل المشتري يتحمل تكلفة تصنيع أو سعرًا مبنيًا على عيار أعلى من العيار الفعلي، وهو ما يزيد من الخسارة المحتملة.

لماذا يجب الاحتفاظ بفاتورة الذهب؟

تساعد الفاتورة على إثبات تفاصيل عملية الشراء، خاصة إذا حدث خلاف بشأن العيار أو الوزن أو السعر، ويُفضل أن تتضمن الفاتورة:

عيار الذهب المعلن.

الوزن الإجمالي للمشغولة.

وصف القطعة ونوعها.

سعر الذهب أو سعر الغرام.

إجمالي المبلغ المدفوع.

بيانات المتجر وتاريخ الشراء.

متى تحتاج إلى فحص الذهب لدى الصائغ؟

إذا كانت الدمغة غير واضحة، أو لاحظت اختلافًا في اللون، أو جاءت نتائج الاختبارات المنزلية متضاربة، فمن الأفضل التوجه إلى متجر ذهب موثوق أو جهة متخصصة في فحص المعادن الثمينة.

ويستطيع المختص استخدام أجهزة فحص مثل الأشعة السينية الفلورية (XRF) لتقدير مكونات المعدن، كما يمكنه إجراء اختبارات أخرى بحسب نوع القطعة وحالتها، ويُفضل اللجوء إلى الفحص المتخصص في الحالات التالية:

عند شراء قطعة مرتفعة القيمة أو سبيكة ذهبية.

إذا كانت الدمغة ممسوحة أو غير واضحة.

عند الشك في أن القطعة مطلية.

قبل بيع الذهب أو استبداله.

إذا كانت القطعة موروثة ولا تعرف عيارها.

عند اختلاف العيار المكتوب في الفاتورة عن الدمغة.

نصائح قبل شراء الذهب لتجنب الخسارة

لتحمي أموالك عند شراء الذهب، اتبع هذه الخطوات قبل إتمام عملية الدفع:

اشترِ من متجر موثوق يقدم فاتورة واضحة.

تحقق من دمغة العيار قبل الشراء.

قارن العيار المكتوب على القطعة بالعيار الموجود في الفاتورة.

تأكد من وزن المشغولة على ميزان دقيق.

اسأل عن وزن الأحجار أو الأجزاء غير الذهبية إذا كانت موجودة.

لا تعتمد على اللون أو اختبار المغناطيس وحده.

اطلب فحصًا متخصصًا إذا كانت لديك شكوك بشأن مطابقة العيار.

كيف أعرف أن الذهب عيار 21 وليس عيار 18؟

تحقق من الدمغة؛ فالرقم 875 يشير إلى عيار 21، بينما الرقم 750 يشير إلى عيار 18، وعند الشك، اطلب فحصًا لدى مختص.

هل الذهب المغشوش ينجذب إلى المغناطيس؟

قد تنجذب بعض القطع المغشوشة إلى المغناطيس إذا احتوت على معدن مغناطيسي، لكن عدم الانجذاب لا يثبت أن القطعة ذهب أصلي أو مطابقة للعيار.

هل يمكن معرفة عيار الذهب من لونه؟

لا يمكن تحديد العيار بدقة من اللون وحده، لأن لون الذهب يتأثر بالمعادن التي تُخلط به وبطريقة التصنيع.

هل اختبار الخل يكشف الذهب غير المطابق للعيار؟

لا يُعد اختبار الخل وسيلة دقيقة لتحديد العيار، فقد لا يظهر تغير على بعض القطع المطلية أو المغشوشة، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليه وحده.

ما أفضل طريقة للتأكد من عيار الذهب؟

أفضل طريقة هي مراجعة الدمغة والفاتورة، ثم إجراء فحص لدى صائغ أو جهة متخصصة تستخدم أجهزة مناسبة لتحديد نسبة المعادن في القطعة.