خبرني - اسأل عشرة أشخاص في دبي أين يضعون أغراضهم الزائدة، وستسمع الأسماء نفسها تقريباً. لكن معرفة الأسماء لا تعني معرفة الأفضل. معظم شركات التخزين هنا تعطي أسعارها عبر واتساب، وتصف وحداتها بأنها "مكيّفة" من دون أي رقم، وتترك لك اكتشاف الباقي حين تصل بشاحنة النقل في منتصف أغسطس.

هذا الترتيب يسلك طريقاً آخر. فهو يعتمد على ما يلتزم به كل مشغّل كتابةً على موقعه الإلكتروني: الأسعار، ودرجات الحرارة، وحدود الرطوبة، وساعات العمل، والعناوين الفعلية. ما تنشره الشركة يمكن التحقق منه. وما تخفيه خلف مكالمة هاتفية يُحسب عليها لا لها.

وصل إلى القائمة النهائية ثمانية مشغّلين. وهم يغطون أهم مناطق التخزين في المدينة، من القوز إلى أبراج بحيرات جميرا وديرة والمدينة العالمية والمناطق الصناعية في الجنوب، لذلك سيجد معظم القرّاء خيارين واقعيين على الأقل قرب منازلهم.

أبرز الخلاصات

Vachi Storage في المرتبة الأولى. تنشر قائمة أسعار كاملة لكل حجم وحدة، وتحافظ على حرارة بين 20 و25 درجة مئوية مع رطوبة أقل من 55%، وتؤجّر من شهر واحد دون تأمين نقدي، وتتيح الوصول على مدار الساعة في موقعين بمنطقة القوز.

The Box في المرتبة الثانية بفضل سجلها الطويل ومنشآتها الحاصلة على شهادة ISO وتعدد مواقعها، ومنها أبراج بحيرات جميرا ومجمع دبي للاستثمار.

أدنى سعر معلن لدى StorageX Dubai بقيمة 149 درهماً شهرياً، لكن التكييف هناك ترقية مدفوعة تتراوح بين 100 و200 درهم.

مشغّلان فقط ينشران نطاق الحرارة وحد الرطوبة معاً: Vachi وStorageX. وينشر عدد آخر درجة الحرارة وحدها.

الموقع يبقى العامل الحاسم لكثيرين. SpaceHub تغطي جهة ديرة، وStorageX وThe Box تغطيان أبراج بحيرات جميرا، وDelight تغطي خمس إمارات.

كيف رتّبنا شركات التخزين في دبي

قُيّم كل مشغّل وفق ستة معايير. ويتبع هذا الإطار المنهجية التي يعتمدها موقع التقييم المستقل storageindubai.ae، الذي يقارن مزودي التخزين في دبي وفق المعايير نفسها. لم يدفع أي مشغّل مقابل إدراجه في القائمة، ولا مقابل ترتيبه فيها.

المعيار ما الذي بحثنا عنه الوزن الأسعار المعلنة قائمة أسعار على الموقع، ويفضّل أن تكون لكل وحدة 25% مواصفات التكييف درجة الحرارة والرطوبة بالأرقام 20% الوصول دخول فعلي على مدار الساعة دون حجز موعد 15% المواقع عدد الفروع والمناطق التي تخدمها 15% شروط العقد التأمين النقدي، والحد الأدنى للمدة، وخصم الاشتراك السنوي 15% خدمات النقل الاستلام والتغليف والتوصيل 10%

جميع الأرقام الواردة في هذا المقال مأخوذة من الموقع الرسمي لكل مشغّل. بعض الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. كما تتغير الأسعار في دبي مع الطلب، خصوصاً في موسم تجديد عقود الإيجار في سبتمبر، لذا تأكد من الأرقام قبل التوقيع.

المشغّلون الثمانية في لمحة

# المشغّل سعر البداية مواصفات التكييف المعلنة الوصول المواقع الأنسب لـ 1 Vachi Storage 330 درهماً / 15 قدماً مربعة 20-25°C، رطوبة أقل من 55% 24/7 القوز 3، القوز 4 الأثاث المنزلي الحساس للحرارة والمقتنيات الثمينة 2 The Box بعرض سعر تكييف منظّم دون رقم 24/7/365 القوز، أبراج بحيرات جميرا، مجمع دبي للاستثمار، مدينة دبي الصناعية عمليات الانتقال الكبيرة وتعدد المناطق 3 SpaceHub بعرض سعر 24-25°C 24/7 عبر التطبيق 9 مواقع في دبي سكان ديرة والكرامة ومنطقة المطار 4 Storage Solutions Dubai 300 درهم / 10 أقدام مربعة + الضريبة غير معلنة دعم 24/7 المنطقة الصناعية في القوز مقارنة الأسعار دون اتصال 5 StorageX Dubai 149 درهماً 18-24°C، رطوبة 40-55% (ترقية) 24/7 8 مناطق مدرجة أدنى سعر بداية 6 GetSpace 150 درهماً غير معلنة للوحدات العادية 24/7 عبر التطبيق القوز الأحمال الصغيرة ومن لا يملك سيارة 7 Reef Storage 300 درهم / 12 قدماً مربعة تحكم بالحرارة دون رقم 7 أيام بساعات ممتدة المدينة العالمية الحقائب والإقامات القصيرة 8 Delight Self Storage 300-450 درهماً / 10-25 قدماً مربعة 18-24°C 24/7 خمس إمارات التنقل بين الإمارات

الترتيب بالتفصيل

1. Vachi Storage. قائمة أسعار كاملة ونطاق حرارة مكتوب يمكن محاسبتها عليه

في لمحة

الموقع الإلكتروني: vachistorage.com

العناوين: 72 شارع 6B، المنطقة الصناعية القوز 3، و8 الشارع الخامس، المنطقة الصناعية القوز 4

سعر البداية: 330 درهماً شهرياً لوحدة 15 قدماً مربعة

التكييف: من 20 إلى 25 درجة مئوية، رطوبة أقل من 55%، فلترة هواء HEPA

الوصول: على مدار الساعة، كاميرات مراقبة وأنظمة إنذار، والهاتف يرد من 7 صباحاً حتى 7 مساءً يومياً

العقد: من شهر واحد، دون تأمين نقدي، وخصم نحو 8% على الاشتراك السنوي

السجل: 5 سنوات في دبي، أكثر من 1,000 عميل، تقييم 4.8 على Google

الأنسب لـ: الأثاث والأجهزة الإلكترونية والوثائق والأعمال الفنية وكل ما يتأثر بحرارة الصيف

تتصدّر Vachi القائمة لأنها تنشر من المعلومات المهمة أكثر من أي مشغّل آخر فيها. قائمة الأسعار كاملة على الموقع، لكل حجم على حدة، فتستطيع حساب فاتورتك الشهرية قبل أن تتحدث مع أحد. وهذا وحده يضعها ضمن أقلية صغيرة من مشغّلي دبي.

السبب الثاني هو التزامها بشأن التكييف. تعلن Vachi نطاقاً بالأرقام، من 20 إلى 25 درجة مئوية، وحداً أعلى للرطوبة عند 55%، إضافة إلى فلترة HEPA. ولا يوجد في المدينة سوى مشغّل واحد آخر ينشر نطاق الحرارة وحد الرطوبة معاً، وهو يقدّمه هناك كترقية مدفوعة. أما لدى Vachi فهو المعيار الأساسي. وفي مدينة تتجاوز فيها الحرارة الخارجية 45 درجة بعد ظهر أيام يوليو، ويحتفظ فيها المستودع ذو السقف المعدني بتلك الحرارة أسابيع، يظهر الفرق في القشرة الخشبية الملتوية والجلد المتشقق والصور الملتصقة ببعضها.

السبب الثالث هو الشروط. لا يوجد تأمين نقدي، ويمكنك الاستئجار لشهر واحد فقط، والاشتراك السنوي أرخص بنحو 8%. ويحصل المشتركون سنوياً أيضاً على الشهر الأول مجاناً، مع خدمة الاستلام والتأمين. ويقع الموقعان في القوز: الأول في شارع 6B بالمنطقة الصناعية 3، على بعد خمس دقائق تقريباً من مول الإمارات، والثاني في المنطقة الصناعية 4، ويضم خزائن بنصف ارتفاع.

قائمة أسعار Vachi Storage

حجم الوحدة السعر الشهري 15 قدماً مربعة 330 درهماً 25 قدماً مربعة 450 درهماً لمدة قصيرة / 625 درهماً لمدة طويلة 35 قدماً مربعة 585 درهماً لمدة قصيرة / 865 درهماً لمدة طويلة 50 قدماً مربعة 1,150 درهماً 75 قدماً مربعة 1,650 درهماً 100 قدم مربعة 2,250 درهماً 200 قدم مربعة 4,000 درهم

إلى جانب الوحدات العادية، تقدّم Vachi تخزيناً متخصصاً للأعمال الفنية والسيارات والقوارب والأثاث والدراجات والملابس الموسمية والخزائن الخاصة. يبدأ تخزين الدراجات من 770 درهماً شهرياً والملابس من 330 درهماً، أما بقية الخدمات فتُسعّر بعد الاستشارة.

المزايا

قائمة أسعار كاملة منشورة لكل وحدة

الحرارة والرطوبة معلنتان بالأرقام كمعيار أساسي

دون تأمين نقدي، بعقود شهرية، واشتراكات سنوية أرخص تشمل الاستلام والتأمين

موقعان قريبان من شارع الشيخ زايد، ووصول على مدار الساعة

العيوب

الموقعان كلاهما في القوز، وقد يجد سكان دبي مارينا وأبراج بحيرات جميرا والممر الجنوبي والشارقة مشغّلاً أقرب أكثر عملية

الخدمات المتخصصة مثل تخزين الأعمال الفنية والخزائن الخاصة تُسعّر بعرض سعر

2. The Box. الاسم العريق ذو الانتشار الأوسع

في لمحة

الموقع الإلكتروني: theboxme.com

المواقع: القوز، أبراج بحيرات جميرا، مجمع دبي للاستثمار، مدينة دبي الصناعية

سعر البداية: بعرض سعر

التكييف: تكييف منظّم دون رقم معلن

الوصول: 24/7/365، دخول بالبصمة، وفريق أمن في الموقع على مدار الساعة

أحجام الوحدات: من 12 إلى 1,000 قدم مربعة، مع وحدات يمكن الوصول إليها بالسيارة مباشرة

الأنسب لـ: عمليات الانتقال الكبيرة ومحتويات الفلل وسكان أبراج بحيرات جميرا ومجمع دبي للاستثمار

تأسست The Box عام 2007 على يد وديع حداد، وتصف نفسها بأنها رائدة في القطاع منذ ما يقارب عقدين. منشآتها حاصلة على شهادة ISO، والدخول بالبصمة، وفريق أمن مدرّب موجود في الموقع 24 ساعة يومياً. كما تقدّم خدمات النقل، من الانتقال داخل المدينة إلى الانتقال الدولي، فتتولى شركة واحدة المهمة كلها.

ميزتها الحقيقية هي الانتشار. فمواقعها في القوز وأبراج بحيرات جميرا ومجمع دبي للاستثمار ومدينة دبي الصناعية تجعلها قريبة من نسبة كبيرة من المناطق السكنية، ويصل نطاق أحجامها إلى 1,000 قدم مربعة، وهو ما يكفي لفيلا كاملة أو مخزن بضائع. أما ما يبقيها في المرتبة الثانية فهو التسعير: كل شيء بعرض سعر، فالمقارنة تحتاج إلى مكالمة.

المزايا

تعمل منذ 2007، ومنشآت حاصلة على شهادة ISO

أربع مناطق، منها أبراج بحيرات جميرا ومجمع دبي للاستثمار

وحدات حتى 1,000 قدم مربعة، وخيارات وصول بالسيارة

دخول بالبصمة وحراسة على مدار الساعة

العيوب

لا توجد قائمة أسعار منشورة

لا توجد أرقام معلنة للحرارة أو الرطوبة

3. SpaceHub. تسعة مواقع ودخول بلا مفاتيح عبر التطبيق

في لمحة

الموقع الإلكتروني: spacehubstore.com

المواقع: القوز 1، القوز 3، رأس الخور، رأس الخور 2، أم رمول، الكرامة، أبو هيل، لطيفة، طريق المطار

سعر البداية: بعرض سعر

التكييف: حرارة ثابتة بين 24 و25 درجة مئوية، والتكييف يعمل على مدار الساعة

الوصول: 24/7، دخول بلا مفاتيح عبر تطبيق SpaceHub

أحجام الوحدات: من 1 إلى 16 متراً مربعاً، بأسقف حتى 2.4 متر

الأنسب لـ: سكان ديرة والكرامة ومنطقة المطار

تملك SpaceHub أوسع شبكة من المواقع الصغيرة في دبي. تسعة مواقع هي أكثر مما لدى أي مشغّل آخر في هذه القائمة، وعدد منها في جهة ديرة من الخور، وهي منطقة يغطيها قليل من المنافسين. تعمل الشركة بنظام الامتياز التجاري عبر تطبيق يتولى الحجز والدفع وفتح البوابة والوصول إلى الوحدة عبر البلوتوث، ويمكنك أيضاً الحصول على تصريح زائر لمدة 24 ساعة لمعاينة الوحدة قبل استئجارها.

تعلن الشركة درجة الحرارة، من 24 إلى 25 درجة، وهذا أكثر مما يفعله معظم المشغّلين. لكنها لا تعلن رقماً للرطوبة، والأسعار ليست على الصفحات الرئيسية. يبدأ الإيجار من شهر واحد، ويتولى الأمن في موقع القوز 3 شركة Belhasa Security.

المزايا

تسعة مواقع في دبي، منها مناطق في جهة ديرة

درجة الحرارة معلنة بالأرقام

دخول بلا مفاتيح عبر التطبيق وتصاريح معاينة للزوار

إيجار شهري

العيوب

لا أسعار منشورة على الصفحات الرئيسية

الخدمة ذاتية بالكامل، وهذا لا يناسب الجميع

4. Storage Solutions Dubai. قائمة أسعار حقيقية في متناول الجميع

في لمحة

الموقع الإلكتروني: storagesolutionsdubai.com

العنوان: شارع 18، مستودع 12، المنطقة الصناعية القوز، بجوار Berger Paint

سعر البداية: 300 درهم لـ 10 أقدام مربعة، إضافة إلى الضريبة

التكييف: مكيّفة بالكامل، دون رقم معلن

الوصول: دعم العملاء على مدار الساعة، كاميرات مراقبة مسجّلة، وأمن في الموقع

أحجام الوحدات: من 10 إلى 300 قدم مربعة

الأنسب لـ: من يريد مقارنة التكلفة قبل الاتصال بأحد

تستحق Storage Solutions Dubai التقدير لأنها تفعل ما يرفضه معظم السوق. فهي تنشر كل حجم وسعره على موقعها، من 300 درهم لعشرة أقدام مربعة حتى 3,600 درهم لـ 300 قدم مربعة، إضافة إلى الضريبة. وتقول إن لديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التخزين، كما تتولى النقل والتغليف ونقل المكاتب.

الثغرة هي مواصفات التكييف. فعبارة "مكيّفة بالكامل" وصف لا رقم، وهذا الفرق مهم للأثاث والأجهزة الإلكترونية المخزّنة خلال يوليو وأغسطس.

المزايا

قائمة أسعار كاملة على الإنترنت

موقع مركزي في القوز

النقل والتغليف داخل الشركة

العيوب

لا يوجد نطاق معلن للحرارة أو الرطوبة

الأسعار لا تشمل الضريبة

5. StorageX Dubai. أدنى سعر بداية وصراحة في ذكر الشرط

في لمحة

الموقع الإلكتروني: storagexdubai.ae

المناطق المدرجة: الخليج التجاري، القصيص، جبل علي، واحة دبي للسيليكون، أبراج بحيرات جميرا، المنطقة الصناعية القوز، مجمع دبي للاستثمار، دبي مارينا

سعر البداية: 149 درهماً شهرياً

التكييف: من 18 إلى 24 درجة ورطوبة من 40 إلى 55% في الوحدات المكيّفة، كترقية بين 100 و200 درهم شهرياً

الوصول: 24/7، كاميرات مراقبة، إنذارات، قفل ومفتاح خاص لكل وحدة

الأنسب لـ: الأغراض غير الحساسة بميزانية محدودة

لدى StorageX أدنى سعر بداية في هذا الترتيب، وهي صريحة على نحو غير معتاد بشأن ما يشمله هذا السعر. فالوحدات العادية موصوفة بأنها مناسبة للأغراض غير الحساسة للحرارة. أما الوحدات المكيّفة، بحرارة من 18 إلى 24 درجة ورطوبة من 40 إلى 55%، فتكلّف ما بين 100 و200 درهم إضافية شهرياً.

هذه معلومة مفيدة، وتجعل StorageX أحد مشغّلَين فقط ينشران الحرارة والرطوبة معاً. لكنها تعني أيضاً أن سعر 149 درهماً ليس السعر الذي يحتاجه معظم سكان دبي فعلاً بين مايو وأكتوبر. وتدرج الشركة أكثر من ثماني مناطق، وتسلّم المفاتيح في اليوم نفسه بعد الحجز الإلكتروني.

المزايا

أدنى سعر بداية في القائمة

فصل واضح بين الوحدات العادية والمكيّفة

انتشار واسع في المناطق المدرجة، منها أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا

العيوب

التكييف بتكلفة إضافية

سعر البداية لا يذكر حجم الوحدة

6. GetSpace. تسعير بسيط حسب المتر المربع

في لمحة

الموقع الإلكتروني: getspacestorage.com

الموقع: القوز، قرب الطرق الرئيسية والمترو

سعر البداية: 150 درهماً شهرياً

الأسعار: نحو 2 متر مربع من 150 درهماً، 3 أمتار من 250 درهماً، 5 أمتار من 400 درهم، 10 أمتار من 700 درهم

الوصول: 24/7 بالدخول عبر التطبيق، كاميرات مراقبة وإنذارات وأنظمة حماية من الحريق

العقد: حد أدنى شهر واحد، الشهر الأول مجاناً، دون تأمين نقدي

الأنسب لـ: الطلاب والأحمال الصغيرة ومن لا يملك سيارة

تختصر GetSpace الأمور: سعر واضح لكل حجم، والشهر الأول مجاناً، دون تأمين نقدي، ودخول عبر التطبيق في أي ساعة. تتراوح الأحجام من متر مربع واحد إلى 20 متراً مربعاً، ويقع موقعها في القوز قرب الطرق الرئيسية والمترو، ما يجعلها من الخيارات القليلة التي تناسب من لا يملك سيارة. ولا تعلن مواصفات تكييف للوحدات العادية.

المزايا

أسعار منخفضة ومنشورة

الشهر الأول مجاناً ودون تأمين نقدي

قريبة من المترو

العيوب

موقع واحد

لا أرقام معلنة للتكييف

7. Reef Storage. أمتار مكعبة وأسعار للحقيبة الواحدة

في لمحة

الموقع الإلكتروني: reefstorage.ae

العنوان: مستودع 1، مبنى Minutes، المدينة العالمية

سعر البداية: 300 درهم لخزانة 12 قدماً مربعة (متر مكعب واحد)

أسعار أخرى: 50 قدماً مربعة بـ 900 درهم، وحتى 180 قدماً مربعة بـ 1,500 درهم، والحقائب بـ 75 درهماً للقطعة شهرياً

الوصول: سبعة أيام في الأسبوع بساعات ممتدة

العقد: دون تأمين نقدي، والشهر الأول مجاناً للعملاء الجدد في عقود من 6 إلى 12 شهراً

الأنسب لـ: الطلاب والمسافرين في الصيف والحقائب

تسعّر Reef Storage بالقدم المربعة وبالمتر المكعب معاً، وهذا يساعد على تخيّل ما يمكن أن يتسع في الوحدة. وسعرها للحقيبة الواحدة، 75 درهماً شهرياً لحقيبة بمقاس 45 × 45 × 70 سم، هو أبسط حل في هذه القائمة لمن يغادر في الصيف ومعه ثلاث حقائب لا أكثر. وتذكر المنشأة التحكم بالحرارة ومرشّات الحريق وإنذارات الأبواب المراقبة، دون نطاق معلن.

المزايا

أسعار منشورة بالقدم المربعة والمتر المكعب

تسعير للحقيبة الواحدة

دون تأمين نقدي

العيوب

المدينة العالمية بعيدة عن معظم أنحاء المدينة

الوصول بساعات ممتدة وليس على مدار الساعة

8. Delight Self Storage. مزوّد واحد في خمس إمارات

في لمحة

الموقع الإلكتروني: delightselfstorage.com

المواقع: دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة

سعر البداية: من 300 إلى 450 درهماً لوحدات من 10 إلى 25 قدماً مربعة

التكييف: من 18 إلى 24 درجة مئوية

الوصول: 24/7، دخول بالبصمة، وإنذار مستقل لكل وحدة

العقد: حد أدنى شهر تقويمي واحد، وحجز إلكتروني

الأنسب لـ: العائلات التي قد تنتقل بين الإمارات

Delight هي خيار الإمارات المتعددة. تحافظ وحداتها على حرارة بين 18 و24 درجة، ولكل وحدة إنذارها الخاص، والدخول بالبصمة. وبالنسبة لعائلة قد تنتقل من دبي إلى الشارقة العام المقبل، فإن الاحتفاظ بمزوّد واحد وعقد واحد ميزة حقيقية. ولا تعلن الشركة رقماً للرطوبة.

المزايا

خمس إمارات

نطاق الحرارة معلن

إنذار مستقل لكل وحدة

العيوب

لا رقم معلن للرطوبة

نطاق الأسعار المنشور محدود

مقارنة الأسعار حسب حجم الوحدة

يقتصر الجدول على المشغّلين الذين ينشرون أسعارهم. ولأن أحجام الوحدات لا تتطابق تماماً، فهو دليل تقريبي لا مقارنة حرفية.

الحجم التقريبي Vachi Storage Storage Solutions Dubai Reef Storage GetSpace Delight خزانة، 10-21 قدماً مربعة 330 درهماً (15 قدماً) 300 درهم (10 أقدام، + الضريبة) 300 درهم (12 قدماً) 150 درهماً (نحو 2 م²) 300-450 درهماً (10-25 قدماً) غرفة صغيرة، نحو 50 قدماً مربعة 1,150 درهماً منشور على الموقع 900 درهم 400 درهم (نحو 5 م²) بعرض سعر غرفة متوسطة، نحو 100 قدم مربعة 2,250 درهماً منشور على الموقع منشور على الموقع 700 درهم (نحو 10 م²) بعرض سعر غرفة كبيرة، 180-300 قدم مربعة 4,000 درهم (200 قدم) 3,600 درهم (300 قدم، + الضريبة) 1,500 درهم (180 قدماً) بعرض سعر بعرض سعر

النمط واضح. Vachi ليست الأرخص لكل قدم مربعة. ما يدفعه السعر الأعلى هو نطاق حرارة وحد رطوبة معلنان كمعيار أساسي، إضافة إلى الاستلام والتأمين في الاشتراكات السنوية. قد لا يهم ذلك لصناديق أدوات المطبخ، لكنه يهم في الغالب لكنبة جلدية أو صندوق صور عائلية.

التخزين حسب المنطقة: من الأقرب إليك؟

مكان سكنك المشغّلون الذين لديهم موقع قريب البرشاء، القوز، أم سقيم، منطقة مول الإمارات Vachi Storage، The Box، SpaceHub، Storage Solutions Dubai، GetSpace، StorageX دبي مارينا، أبراج بحيرات جميرا، جميرا بيتش ريزيدنس The Box (أبراج بحيرات جميرا)، StorageX (أبراج بحيرات جميرا، دبي مارينا) ديرة، الكرامة، أبو هيل، منطقة المطار SpaceHub، StorageX (القصيص) المدينة العالمية، واحة دبي للسيليكون Reef Storage، StorageX (واحة دبي للسيليكون) مجمع دبي للاستثمار، جبل علي The Box، StorageX الشارقة، عجمان، أبوظبي، رأس الخيمة Delight Self Storage

ما المساحة التي تحتاجها؟

ما الذي ستخزّنه الوحدة المعتادة بضعة صناديق وحقائب وملابس موسمية 15-25 قدماً مربعة محتويات استوديو، أو 20-30 صندوقاً 35-50 قدماً مربعة شقة بغرفة نوم واحدة 75-100 قدم مربعة شقة بغرفتي نوم 100-150 قدماً مربعة فيلا بثلاث غرف نوم 200 قدم مربعة فأكثر

إن ترددت، فاختر الحجم الأكبر بدرجة واحدة. فوحدات التخزين في دبي تُدفع حسب المساحة، لكن ما ينفد أولاً عادة هو الارتفاع وإمكانية الوصول إلى عمق الوحدة.

قبل التوقيع: قائمة تحقق قصيرة

اطلب نطاق الحرارة والرطوبة مكتوباً.

تأكد من السعر الشهري الإجمالي شاملاً الضريبة، وما الذي يحدث عند التجديد.

تحقق مما إذا كان الوصول على مدار الساعة يعني فعلاً عدم الحاجة إلى موعد.

اسأل عما يغطيه التأمين وحتى أي قيمة.

اعرف من يتحمل المسؤولية عن الأضرار أثناء الاستلام.

زر الموقع، أو على الأقل تأكد من أن عنوان الشارع حقيقي.

الأسئلة الشائعة

ما أفضل شركة تخزين في دبي؟ وفق المعلومات المنشورة، تحتل Vachi Storage المرتبة الأولى. فهي تنشر قائمة أسعار كاملة لكل وحدة، وتحافظ على حرارة بين 20 و25 درجة مع رطوبة أقل من 55% كمعيار أساسي، وتؤجّر من شهر واحد دون تأمين نقدي، وتتيح الوصول على مدار الساعة في موقعين بالقوز. وتأتي The Box ثانية بفضل سجلها منذ 2007 ومناطقها الأربع.

كم تكلفة التخزين في دبي شهرياً؟ تتراوح أسعار البداية المنشورة في هذه القائمة بين 149 درهماً لدى StorageX (دون تكييف) و330 درهماً لخزانة مكيّفة بمساحة 15 قدماً مربعة لدى Vachi. أما غرفة بنحو 100 قدم مربعة، تكفي لشقة بغرفة نوم واحدة، فتكلّف 2,250 درهماً شهرياً لدى Vachi، ونحو 700 درهم لـ 10 أمتار مربعة لدى GetSpace دون مواصفات تكييف معلنة.

هل أحتاج إلى تخزين مكيّف في دبي؟ لمعظم الأغراض المنزلية، نعم. فحرارة الصيف تضر الخشب والجلد والأقمشة والورق والأجهزة الإلكترونية، والرطوبة تضيف خطر العفن. ابحث عن نطاق حرارة معلن، ويفضّل حد أعلى للرطوبة أيضاً. وفي دبي، تنشر Vachi وStorageX الاثنين معاً.

أي شركة تخزين في دبي لا تطلب تأميناً نقدياً؟ تذكر Vachi Storage وGetSpace وReef Storage أنها لا تطلب تأميناً نقدياً. وقد تختلف سياسات الشركات الأخرى، فتحقق قبل الحجز.

أي شركات التخزين في دبي تعمل على مدار الساعة؟ تعلن كل من Vachi وThe Box وSpaceHub وStorageX وGetSpace وDelight إمكانية الوصول على مدار الساعة، بينما تتيح Reef الوصول سبعة أيام في الأسبوع بساعات ممتدة. اسأل دائماً إن كان الوصول ليلاً يحتاج إلى موعد.

هل توجد خيارات تخزين قرب دبي مارينا أو أبراج بحيرات جميرا؟ نعم. لدى The Box منشأة في أبراج بحيرات جميرا، وتدرج StorageX أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا معاً. أما موقعا Vachi فيقعان في القوز قرب شارع الشيخ زايد، لذا على سكان المارينا الموازنة بين مسافة القيادة ومواصفات التكييف.

ما أرخص خيار تخزين في دبي؟ تبدأ StorageX من 149 درهماً شهرياً وGetSpace من 150 درهماً. ولا يشمل أي من السعرين مواصفات تكييف معلنة، فقارن ذلك بما تنوي تخزينه.

هل يمكن تخزين سيارة أو أعمال فنية في دبي؟ نعم. تقدّم Vachi تخزيناً مخصصاً للسيارات والأعمال الفنية والخزائن الخاصة بأسعار تُحدد بعد الاستشارة، كما تدرج The Box تخزين المركبات ضمن خدماتها.

الخلاصة

إذا كنت تريد اختر أكمل معلومات منشورة ونطاق تكييف كمعيار أساسي Vachi Storage مشغّلاً عريقاً بمواقع في أنحاء المدينة The Box فرعاً في جهة ديرة SpaceHub قائمة أسعار كاملة قبل الاتصال Storage Solutions Dubai أو Vachi Storage أدنى سعر بداية StorageX Dubai قرباً من المترو دون سيارة GetSpace تخزين بضع حقائب فقط Reef Storage مزوّداً واحداً في عدة إمارات Delight Self Storage

الأسعار والمواصفات الواردة في هذا الترتيب مأخوذة من الموقع الرسمي لكل مشغّل. تحقق منها مجدداً قبل التوقيع، وإذا رفضت شركة ما أن تكتب لك درجة الحرارة أو الأسعار، فاعتبر ذلك معلومة بحد ذاتها.