خبرني - نظمت كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا محاضرة بعنوان «من البيانات إلى القرار.. دور الإحصاءات الرسمية في التنمية المستدامة»، قدمها مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من طلبة الجامعة.

ورحب عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، في كلمته الافتتاحية، بالدكتور فريحات، مؤكداً أهمية الإحصاءات الرسمية بوصفها أساساً لصناعة القرارات السليمة ورسم السياسات العامة ووضع الخطط التنموية، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب مؤشرات دقيقة وموثوقة لقياس الإنجازات وتحديد الأولويات التنموية.

واستعرض فريحات خلال المحاضرة أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم عملية صنع القرار وتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مؤكداً أن البيانات أصبحت ركيزة أساسية لاتخاذ القرارات على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات، وأن التحدي في الوقت الراهن يتمثل في التحقق من دقة البيانات المتاحة وتحليلها واستخلاص المؤشرات الصحيحة منها.

وتناول نشأة دائرة الإحصاءات العامة عام 1949، والتطور الذي شهدته أعمالها على مدى العقود الماضية، لتشمل التعدادات السكانية والمسوح الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية، بما يوفر قاعدة معلومات شاملة تساعد على فهم واقع المملكة واحتياجاتها.

واستعرض فريحات تجربة التعداد السكاني السابع في الأردن، موضحاً اعتماده على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية، بمشاركة نحو 11 ألف باحث إحصائي واستخدام قرابة 12 ألف جهاز لوحي، لزيارة نحو مليون مبنى تضم قرابة مليونين ونصف المليون أسرة، خلال فترة تنفيذ بلغت نحو 40 يوماً.

كما تناول دور الدائرة في إعداد الحسابات القومية واحتساب الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب مؤشرات سوق العمل والبطالة والتضخم والإنتاج الصناعي والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن المراجعة الشاملة للحسابات القومية، التي امتدت لأربع سنوات، أسفرت عن إضافة نحو 3.16 مليار دينار إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل قرابة 10% من حجم الاقتصاد الأردني، وفقاً للبيانات التي عرضها خلال المحاضرة.

وتطرق إلى أهمية الإحصاءات الزراعية في تحديد مستويات الإنتاج والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، ودورها في دعم القرارات المتعلقة بالإنتاج والاستيراد والتصدير، فضلاً عن مساهمة البيانات الرسمية في متابعة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وقياس التقدم المحرز وتحديد الفجوات التنموية.

وفي محور التحول الرقمي، استعرض فريحات توجه الدائرة نحو تطوير مركز البيانات الوطني التفاعلي (Data.jo)، ليكون منصة متكاملة تتيح الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية وتحليلها وعرضها باستخدام التقنيات الحديثة، بما فيها أدوات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية إتاحة هذه البيانات أمام الباحثين والأكاديميين وطلبة الجامعات للاستفادة منها في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية.

وأكد فريحات استعداد دائرة الإحصاءات العامة لتعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوفير فرص تدريبية للطلبة في مجالات الإحصاء وتحليل البيانات، وتشجيع الأبحاث التطبيقية والاستفادة من قواعد البيانات التاريخية التي تمتلكها الدائرة.

وأدار المحاضرة رئيس قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في الجامعة الدكتور أحمد عيادات، وشهدت تفاعلاً من الطلبة والحضور من خلال الأسئلة والمداخلات المتعلقة بأهمية البيانات الرسمية وتطبيقاتها في المجالات الأكاديمية والاقتصادية.

وفي ختام المحاضرة، قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة درع جامعة البترا التكريمي للدكتور حيدر فريحات، تقديراً لجهوده ومساهمته العلمية، ولتلبية دعوة الجامعة وإثراء معارف الطلبة في مجال الإحصاءات الرسمية وتحليل البيانات.

