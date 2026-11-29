خبرني - أثارت مؤخراً مبادرة "رجال الفجر" تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت مقاطع مصوّرة لأطفال وشباب يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة الفجر جماعة، في مبادرة بدأت بحسب التقارير من الجزائر، وتوسعت لتصل إلى دول عربية وإسلامية أخرى.

وتحولت الحملة من مبادرة تربوية ودينية إلى موضوع نقاش عام، تباينت حوله الآراء: بين مؤيدين اعتبروا الحملة خطوة لإحياء الصلاة وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالمساجد من جهة، ومعارضين من جهة أخرى أبدوا مخاوف من أن يكون وراءها أهداف أو توظيفات سياسية وتنظيمية، محذرين من استغلال المبادرات الدينية للتأثير في المجتمع وتوجيه ذلك نحو أجندات تتجاوز هدفها المعلَن.

وبحسب ما تداولتْه وسائل الإعلام، انطلقت المبادرة قبل سنوات على يد معلم لتحفيظ القرآن اسمه عمر عيساوي بالمدرسة القرآنية التابعة لمسجد أبي بكر الصديق، بولاية برج بوعريريج شرقيّ الجزائر، وشجّعت المبادرة مجموعة من الأطفال على الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر.

وتداول الناشطون فيديو يُنسب للمُعلّم الذي طرح المبادرة وهو يشرح الغاية منها.

ومع انتشار الفيديوهات، أخذت المبادرة طابعاً أوسع، وأصبحت مشاهد تجمع الأطفال والشباب في المساجد مادة متداولة على منصات التواصل، وسط دعوات لتكرار التجربة في مدن وبلدان أخرى.

ومع انتشار المشاهد المصورة للمبادرة، ظهرت دعوات وتجارب مماثلة في بلدان أخرى، اتخذتْ أسماء محلية مختلفة، بينها: "نشامى الفجر" في الأردن، و"فرسان الفجر" في المغرب، و"رجالة الفجر" في مصر.

وفي الأردن، تستهدف حملة "نشامى الفجر" تشجيع الأطفال والفتيان على الصلاة بمشاركة أُسرهم.

كما رصدت وسائل إعلام عربية أصداء المبادرة في مصر وقطر وسوريا والسودان وليبيا واليمن ولبنان وقطاع غزة، فضلاً عن دول خارج المنطقة العربية مثل تركيا والهند وإثيوبيا.

ومع اتساع أصداء المبادرة، أشاد مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بإقبال الناشئة على أداء صلاة الفجر جماعة بالمساجد، معتبراً ذلك "من بشائر الخير في الأمة".

بين التأييد والنقد

أظهر التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحملة لم تعُد مجرّد نشاط محلي، بل أصبحت موضوعاً لنقاش ديني واجتماعي تجاوز حدود الجزائر، مع تداول مقاطع من الكويت وسوريا ودول أخرى.

واتخذ النقاش أحياناً طابعاً حاداً؛ إذ انتقل من تقييم المبادرة إلى سجالات بين التيارات الدينية المختلفة، وتبادُل الاتهامات بشأن المواقف من العمل الدعَوي والمبادرات المجتمعية.

وفي هذا الإطار، قال المستخدم أحمد الوهيدة إن حملة "رجال الفجر" تثير جدلاً، فالمؤيدون يرونها تعزز ارتباط الشباب بالمساجد، والمعارضون لا يعترضون على صلاة الفجر بل على أسلوب الدعوة الجماعية الحماسية ويرونه مُحدثاً.

وبينما ركز المؤيدون على النتائج الظاهرة، مثل زيادة الإقبال على المساجد وتشجيع الأجيال الصغيرة على الصلاة، شدّد المعارضون على ضرورة مراجعة الأساليب المستخدمة، وعدم استغلال المبادرات الدينية لتحقيق أغراض سياسية.

ومن مؤيدي هذه المبادرة المستخدِم ياسين سعيد الذي يرى أن جيل الفجر سيكون قوة العالم بعد 25 عاماً.

كما قال المستخدم صالح الريمي، إن حملة رجال الفجر انطلقت في أغلب الدول العربية تشجيعاً للأطفال على الاستيقاظ لصلاة الفجر، والذهاب إلى المساجد، والتعلّق ببيوت الله منذ نعومة أظفارهم، وهذه من أجمل المبادرات في هذا العصر.

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وعلى الجانب الآخر، من بين المتحفّظين على هذه المبادرة الشيخ مشاري العفاسي الذي يرى أنها قد تُستخدم لأغراض سياسية.

وأيّد المستخدم عبد الرحمن الشمري هذا الرأي حيث اعتبر أن تنظيم الإخوان هو مَن يقف وراء المبادرة.

كما قال الناشط حسن العجمي :"أنا ضد هذه الحملات التي ما أنزل الله بها من سُلطان".

تفاعل مجتمعي

وبين انتشار عربي ودولي، تواصِل مبادرة "رجال الفجر" استقطاب الاهتمام، في تجربة يبرُز فيها دور الأسرة والمسجد والمدارس القرآنية، إلى جانب منصّات التواصل الاجتماعي، في انتقال المبادرات التربوية والمجتمعية عبر الحدود.

وتكشف هذه المبادرة عن تفاعل مجتمعيّ واسع مع المبادرات الدينية التي تستهدف الأطفال والشباب، وعن اختلاف في تقييم الوسائل التي يمكن استخدامها لتعزيز الالتزام الديني.

ويبقى التحدي الأساسي أمام المبادرة: هو الحفاظ على هدفها التربوي، وتعزيز حُب الصلاة لدى الأطفال، مع مراعاة احتياجاتهم وحقوقهم، بعيداً عن الاستقطاب والجدل الذي قد يطغى على الهدف الأساسي للحملة.